Localizan en Vitoria a una mujer con una "herida sangrante" tras ser agredida por su pareja

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón, de 50 años, como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia de género, tras localizar en un vehículo a una mujer "angustiada" y con una "herida sangrante" en el rostro.



En un comunicado, la Guardia Urbana ha informado que la víctima ha sido localizada en el barrio de San Cristóbal poco después de las 2.30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera a la avenida Iruña-Veleia, donde se había visto a una mujer en el interior de un coche, "angustiada".



Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con la mujer sola, quien presentaba una herida sangrante en la cara. La víctima manifestó haber sido agredida por su pareja, que había huido del lugar, y tuvo que se asistida y trasladada a un centro sanitario. El presunto autor ha sido localizado y detenido.