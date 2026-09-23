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Refuerzan las fronteras de Ceuta y Melilla ante llamamientos para una nueva entrada masiva

El Gobierno marroquí ha atendido a solicitudes de las autoridades españolas y ha enviado a más agentes a la zona y ha impuesto controles a 100 kilómetros de la frontera para anticipar grandes movimientos desde otros puntos del país. Marruecos celebra hoy, además, elecciones.

FOTODELDÍA CEUTA, 22/09/2026.- militares desplegados en pleno centro de la ciudad autónoma de Ceuta este martes, un día antes de las elecciones legislativas en Marruecos este miércoles. EFE/Roberto Ruiz Oliva
Soldados españoles en Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ceuta eta Melillako mugak indartu dituzte, beste sarrera masibo baterako deien aurrean

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español ha reforzado desde este martes el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre.

El dispositivo extraordinario se activa después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla. La convocatoria fijada para este miércoles coincide además con una jornada electoral en Marruecos.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska ya avanzó este lunes durante su visita a Ceuta que el Gobierno mantiene una "vigilancia constante" sobre este tipo de alertas y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado analizan de forma continua toda la información disponible para determinar el alcance real de la amenaza.

El gobierno marroquí ha atendido a solicitudes de las autoridades españolas y ha enviado a más agentes a la zona y ha impuesto controles a 100 kilómetros de la frontera para anticipar grandes movimientos desde otros puntos del país.

Ayer, en una entrevista para la CNN desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio y, por eso, pidió a ese país respuestas y medidas.

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