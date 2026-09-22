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Hallan el cadáver de un hombre de 76 años al ir a apagar un incendio forestal en Orozko
Los servicios de emergencia han localizado este martes el cadáver de un varón de 76 años de edad durante las labores de extinción de un incendio forestal comenzado a las dos de la tarde en el barrio Goirigitxi de Orozko (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los servicios de emergencia han localizado este martes el cadáver de un varón de 76 años de edad durante las labores de extinción de un incendio forestal comenzado a las dos de la tarde en el barrio Goirigitxi de Orozko (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Tras recibir el aviso del fuego, dotaciones de bomberos se han trasladado al lugar, donde se ha encontrado el cuerpo del hombre, sin signos de violencia pero sí con quemaduras. El cadáver ha sido llevado al Servicio de Anatomía Forense para practicarle la autopsia y conocer la causas de la muerte.
El fuego se ha dado por extinguido hacia las 15.45 horas, según han indicado fuentes de la Diputación foral de Bizkaia.
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