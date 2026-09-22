Varios estados rechazan la postura del Gobierno de España de vincular la oficialidad del euskera con ampliar la UE

Varios estados miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos Alemania, Suecia y Lituania, han rechazado la postura del Gobierno español de vincular la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la UE con seguir avanzando en el proceso de ampliación del club comunitario.



"Para Lituania, este vínculo no es aceptable. Plantearé esta cuestión en la reunión", ha asegurado el viceministro de Asuntos Exteriores lituano, Sigitas Mitjus, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas.



El secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum, se ha opuesto a lo que ha calificado de "bilateralización de la integración de la UE", en referencia a que estados miembros —en este caso, España— planteen "exigencias" a los países aspirantes a acceder a la Unión.



"Lamentablemente, en la Unión Europea existe la mala costumbre de que los estados miembros planteen exigencias a sus vecinos que aspiran a ingresar en la Unión, creyendo que así pueden imponer sus posiciones utilizando esa baza como presión. No comparto en absoluto este enfoque", ha declarado el alemán, que ha pedido "no bloquear ni retrasar el proceso de adhesión".



Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Jessica Rosencrantz, ha abogado por llevar a cabo un "proceso serio" para analizar "qué implica realmente" el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales españolas en el conjunto de la UE y ha reclamado diferenciar esta cuestión del proceso de ampliación.



"Dejadme ser muy clara: una cosa es la ampliación; otra son las lenguas. No creo que estos asuntos deban estar interrelacionados", ha sentenciado la ministra sueca.



La de este martes es la octava ocasión en la que España lleva la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego a Bruselas, aunque no se espera "ningún resultado al respecto", según ha admitido Thomas Byrne, ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.