Cuatro años de condena para una mujer que estafó 400 000 euros a un octogenario viudo

La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a una mujer a cuatro años de cárcel acusada de estafar una cantidad cercana a los 400 000 euros a un hombre octogenario, viudo tras 60 años de matrimonio, al que hizo creer que mantenían una relación sentimental para engañarle, comprar una vivienda y hacer cuantiosas transferencias económicas a su favor. Además de la pena de prisión, el fallo obliga a la acusada a devolver el dinero estafado.

Según detalla la sentencia, la víctima, actualmente afincada en San Sebastián, conoció a la acusada en un restaurante de Bruselas (Bélgica), y esta se aprovechó de la situación del hombre para hacerle creer "que tenía un interés amoroso en él" y que "iba a ser su pareja sentimental".

En el contexto de esta relación ficticia, el hombre aceptó instalarse en Dènia (Alicante), donde compró una vivienda. De forma paralela, la acusada convenció al hombre para que "hiciera constar por escritura pública" que le donaba a ella la cantidad de 132 055 euros, que era la que le correspondía abonar a ella para la adquisición de la mitad del inmueble.

Tras unos meses de convivencia, la estafadora hizo creer al hombre que necesitaba dinero para comprar una vivienda para su madre enferma y para ayudar a un familiar. Fue entonces cuando la víctima le hizo cuatro transferencias bancarias por un importe total de 233 500 euros, "en la creencia de que él acabaría siendo el propietario" final de esa nueva casa. Más adelante, le engañó para que le hiciera nuevos traspasos económicos (por un total de 7500 euros) y le revelara la clave de su tarjeta bancaria, que ella utilizó "en multitud de ocasiones" para realizar "numerosas retiradas de efectivo a su favor y diversas transferencias a cuentas de sus familiares.