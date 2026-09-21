La clínica psiquiátrica Padre Menni de Pamplona avanza hacia la recuperación de la normalidad tras el incendio declarado el sábado por la noche, que causó la muerte de una mujer de 56 años y dejó 18 personas heridas. Según ha informado la Fundación Hospitalarias Navarra, la mayoría de los pacientes evacuados ya ha regresado al centro y está previsto que el resto lo haga durante las próximas horas.

Las plantas 2 y 3 están operativas desde la tarde-noche del domingo, después de que los bomberos comprobaran que podían volver a utilizarse. Los trabajos se centran ahora en la limpieza de la primera planta, que será reabierta una vez finalicen estas tareas y los servicios de emergencia den el visto bueno.

La planta 0, donde se originó el incendio, continúa cerrada y precintada. La zona permanece bajo estas condiciones porque debe llevarse a cabo la investigación para determinar las circunstancias del fuego.

La Fundación ha señalado que todavía no han regresado todos los pacientes que tuvieron que ser evacuados tras el incendio, aunque una parte importante ya se encuentra de nuevo en la clínica. Los pacientes que aún permanecen fuera del centro irán regresando progresivamente durante las próximas horas.

El incendio se declaró el sábado a las 20:55 horas en una habitación de la planta baja de la clínica, situada en el Paseo de los Enamorados, en el barrio de la Rochapea. Una mujer de 56 años falleció y 18 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios. Ayer, uno de los heridos permanecía ingresado en la UCI, nueve en planta y otro en observación de Urgencias.

La Policía Nacional detuvo a una usuaria de 56 años como presunta responsable de provocar intencionadamente el incendio. La investigación continúa abierta.