Con motivo de las obras de la conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti (Zarautz), el ramal de salida de la AP-8 de la localidad guipuzcoana se cerrará al tráfico para los vehículos provenientes de Bilbao la noche del lunes al martes, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los trabajos se desarrollarán desde las 21:00 horas del lunes hasta las 05:30 horas del martes. Durante ese tramo horario, los vehículos que quieran acceder a Zarautz, Orio o Getaria lo tendrán que hacer a través del enlace de Zestoa/Zumaia y después por la GI-632 y N-634, o realizar un cambio de sentido en Aritzeta (GI-20-14) para salir posteriormente en las salidas de Orio y Zarautz de sentido Bilbao.

Nuevo vial de entrada a Zarautz, a partir 29 de septiembre

Además, a partir del 29 de septiembre, se iniciarán las obras para ampliar el actual ramal de salida de la autopista. Los trabajos durarán dos meses, por lo que durante este periodo, se ha habilitado un nuevo vial para aquellos vehículos que circulen por la AP-8 en sentido Irun y quieran acceder a las localidades de Zarautz, Orio o Getaria.

Finalizados los trabajos, se restituirá la circulación por el ramal ampliado, y ya no será necesario cruzar el casco urbano de Zarautz, ya que se accederá directamente a la rotonda de Asti o al polígono de Abendaño.