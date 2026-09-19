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La Ertzaintza detiene a un conductor a la fuga tras atropellar a una mujer en Bilbao

La víctima, al parecer, había cruzado una carretera con el semáforo en rojo, y sufre heridas de gravedad, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Cruces.
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak gidari bat atxilotu du ihesean, Bilbon emakume bat harrapatu ostean

EITB

Última actualización

Un conductor ha sido detenido este sábado en Valle de Trápaga como presunto autor del atropello de una mujer que, al parecer, había cruzado corriendo un paso de cebra de la calle Sabino Arana de Bilbao con el semáforo en rojo.

El suceso ha ocurrido pasadas las 06:30 de la mañana, y el vehículo ha arrastrado a la joven varios metros y le ha causado graves heridas, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Cruces.

Tras el accidente, lejos de detenerse, el conductor se ha dado a la fuga, pero la Ertzaintza lo ha detenido poco después en Valle de Trápaga.

Bilbao Accidentes de Tráfico Valle de Trápaga Sociedad

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