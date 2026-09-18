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Arde un autobús en la NA-6005, en Zariquiegui

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Autobus bat erre da NA-6005 errepidean, Zarikiegin

EITB

Última actualización

El conductor y la cuidadora de un autobús escolar han resultado ilesos tras incendiarse el vehículo en el que viajaban, sin escolares a bordo, en la carretera NA-6005, en las inmediaciones de Zariquiegui, a causa de una posible avería mecánica. El incidente se ha producido a las 08:20 horas.

Navarra Accidentes de Tráfico Sociedad

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