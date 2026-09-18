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Momentos de tensión en el traslado de los migrantes al Puerto de Ceuta
Euskaraz irakurri: Tentsio uneak migratzaileak Ceutako portura eramatean
Decenas de los 3000 migrantes permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han comenzado a correr y se han saltado el cordón policial. No obstante, los incidentes no han revestido gravedad. En las playas de Ceuta permanecen más de 3000 adultos y menores migrantes desde la entrada masiva registrada en la ciudad el pasado 30 de julio.
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