Crisis migratoria en Ceuta
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Momentos de tensión en el traslado de los migrantes al Puerto de Ceuta

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tentsio uneak migratzaileak Ceutako portura eramatean

EITB

Última actualización

Decenas de los 3000 migrantes permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han comenzado a correr y se han saltado el cordón policial. No obstante, los incidentes no han revestido gravedad. En las playas de Ceuta permanecen más de 3000 adultos y menores migrantes desde la entrada masiva registrada en la ciudad el pasado 30 de julio.

Migración Gobierno de España Sociedad

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