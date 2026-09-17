La alcaldesa de Santurtzi ve "difícilmente justificables" las imágenes de la detención de Ander
Itziar Carrocera ha señalado que el Ayuntamiento no conocía estas imágenes y que ya se han incorporado a las investigaciones en curso. En ese sentido, la alcaldesa ha pedido un nuevo informe y ha reclamado aclarar por qué parte de la información que aparece en el vídeo no figuraba en los informes municipales originales. El vídeo muestra cómo disparan a Ander con una pistola táser cuando ya estaba reducido en el suelo.
La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha pedido un nuevo informe sobre la detención de Ander, el vecino de la localidad vizcaína que murió dos días después de la intervención. Esta solicitud se ha producido tras difundirse un vídeo grabado por un vecino con unas imágenes que la regidora ha calificado de "duramente explícitas y difícilmente justificables".
Según ha señalado Carrocera, el Ayuntamiento no conocía este documento gráfico, el cual ya se ha incorporado de forma oficial a las investigaciones que mantienen en curso tanto la Ertzaintza como la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. “Las imágenes que hemos visto son duras, nos han preocupado y, con absoluta sinceridad, nos parecen difícilmente justificables”, ha señalado la primera edil.
El vídeo, publicado por la plataforma Justizia Anderrentzat muestra cómo disparan a Ander con una pistola táser cuando ya estaba reducido en el suelo.
En la rueda de prensa ofrecida este jueves, Carrocera ha detallado que el Consistorio ha solicitado por escrito un informe exhaustivo a los mandos policiales para esclarecer las circunstancias del arresto, ocurrido el pasado 22 de junio. Según la alcadesa, el equipo de gobierno tuvo constancia de la existencia de la grabación el pasado martes, tras su publicación por parte de la plataforma ciudadana.
En ese sentido, Carrocera ha reclamado aclarar con urgencia por qué la utilización de la pistola táser y el resto de maniobras físicas reflejadas en el vídeo no figuraban en los informes municipales remitidos originalmente al Ayuntamiento por los agentes implicados.
El ejecutivo local ha insistido en mantener la cautela y esperar a las conclusiones judiciales definitivas y a los resultados detallados de la autopsia antes de dictaminar expedientes disciplinarios o suspensiones de servicio.
Asimismo, ha instado a cualquier ciudadano que posea material audiovisual adicional a que lo entregue de inmediato a las autoridades competentes para priorizar el esclarecimiento de los hechos sobre su difusión en redes sociales.