La alcaldesa de Santurtzi ve "difícilmente justificables" las imágenes de la detención de Ander

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha pedido un nuevo informe sobre la detención de Ander, el vecino de la localidad vizcaína que murió dos días después de la intervención. Esta solicitud se ha producido tras difundirse un vídeo grabado por un vecino con unas imágenes que la regidora ha calificado de "duramente explícitas y difícilmente justificables".

Según ha señalado Carrocera, el Ayuntamiento no conocía este documento gráfico, el cual ya se ha incorporado de forma oficial a las investigaciones que mantienen en curso tanto la Ertzaintza como la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. “Las imágenes que hemos visto son duras, nos han preocupado y, con absoluta sinceridad, nos parecen difícilmente justificables”, ha señalado la primera edil.

El vídeo, publicado por la plataforma Justizia Anderrentzat muestra cómo disparan a Ander con una pistola táser cuando ya estaba reducido en el suelo.