El Instituto Gogora denuncia ante la Ertzaintza amenazas por parte de Falange Española
El director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha informado este jueves que han presentado denuncia ante la Ertzaintza por las "amenazas" recibidas por parte de la Falange, que ha remitido un mensaje en el que se lee: "Os vigilamos".
Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Bilbao para dar a conocer la última amenaza recibida por Gogora este pasado fin de semana y la consiguiente denuncia interpuesta ante la Ertzaintza.
Tal como ha revelado el director del Instituto Vasco de Memoria, han recibido un mensaje que dice "La Falange os vigila" y que ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico que contiene el nombre y apellidos de una persona candidata a las elecciones municipales de diferentes localidades por esta formación.
"No hay lugar para la impunidad en Euskadi"
"Como Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos queremos que sirva como altavoz y denuncia ante la impunidad con la que, como ya hemos visto estos días atrás, se amenaza, por ejemplo, a periodistas en el ejercicio de su profesión", ha apuntado.
Además, ha sido contundente al asegurar que "no hay lugar para la impunidad en Euskadi", y ha añadido que se está extendiendo en la sociedad "una mirada bifocal", que "responde de una forma clara y contundente ante gestos violentos y amenazas que provienen de un espectro político determinado y, cuando las intimidaciones y amenazas provienen el polo opuesto, hay quien todavía minimiza, si no justifica, esta forma de actuación". "La violencia no tiene justificación alguna, provenga de donde provenga", ha asegurado.
Expediente sancionador a la Falange
La amenaza llega seis meses después de que Gogora abriese expediente sancionador a la Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática tras haber convocado una manifestación el 12 de octubre de 2025, en la que se emitieron expresiones y consignas contra las víctimas de la Guerra Civil y de exaltación del golpe militar de 1936.