El Instituto Gogora denuncia ante la Ertzaintza amenazas por parte de Falange Española

"Como Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos queremos que sirva como altavoz y denuncia ante la impunidad con la que, como ya hemos visto estos días atrás, se amenaza, por ejemplo, a periodistas en el ejercicio de su profesión", ha apuntado.

Además, ha sido contundente al asegurar que "no hay lugar para la impunidad en Euskadi", y ha añadido que se está extendiendo en la sociedad "una mirada bifocal", que "responde de una forma clara y contundente ante gestos violentos y amenazas que provienen de un espectro político determinado y, cuando las intimidaciones y amenazas provienen el polo opuesto, hay quien todavía minimiza, si no justifica, esta forma de actuación". "La violencia no tiene justificación alguna, provenga de donde provenga", ha asegurado.