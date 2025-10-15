La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange
La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de Falange Española que tuvo lugar este domingo en Vitoria por un presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana al exhibirse durante la misma enseñas preconstitucionales.
El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado este miércoles la apertura de este expediente mientras continúa con la investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron entre los participantes en la concentración de Falange y grupos que participaron en una contramanifestación.
Los altercados en los que intervino la Ertzaintza se saldaron con unos 40 heridos, 20 de ellos agentes, y 19 detenidos que posteriormente fueron puestos en libertad y con daños materiales ya que se quemaron contenedores y hubo destrozos en vehículos y comercios, entre otros desperfectos. El Ayuntamiento de Vitoria ha cifrado en 10.000 euros el coste de los daños causados en el espacio público.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reconocido que el dispositivo de la Ertzaintza no fue suficiente parea impedir los altercados.
