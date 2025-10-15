FALANGE INCIDENTES
La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange

Continúa la investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron entre los participantes en la concentración de Falange y grupos que participaron en una contramanifestación.
VITORIA, 12/10/2025.- Destrozos tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak espedientea ireki dio Falangeko kontzentrazioaren sustatzaileari
Agencias | EITB

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de Falange Española que tuvo lugar este domingo en Vitoria por un presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana al exhibirse durante la misma enseñas preconstitucionales.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado este miércoles la apertura de este expediente mientras continúa con la investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron entre los participantes en la concentración de Falange y grupos que participaron en una contramanifestación.

Los altercados en los que intervino la Ertzaintza se saldaron con unos 40 heridos, 20 de ellos agentes, y 19 detenidos que posteriormente fueron puestos en libertad y con daños materiales ya que se quemaron contenedores y hubo destrozos en vehículos y comercios, entre otros desperfectos. El Ayuntamiento de Vitoria ha cifrado en 10.000 euros el coste de los daños causados en el espacio público.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reconocido que el dispositivo de la Ertzaintza no fue suficiente parea impedir los altercados.

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Los partidos califican de "inaceptables" los incidentes de Vitoria, mientras el sindicato Erne pide "el cese inmediato" de la cúpula de la Ertzaintza

El sindicato policial ha criticado el "deficiente" dispositivo de este domingo eb el acto en Vitoria de Falange Española. EH Bildu ha exigido al Gobierno Vasco responsabilidades por un acto que "nunca debería haberse permitido". Mientras, el PNV lamenta que "EH Bildu desvía la mirada y se niega a condenar la violencia vivida" en la capital alavesa.

Bingen Zupiria: "Las imágenes muestran una violencia organizada y una preparación previa"

En relación a los disturbios ocurridos en Vitoria-Gasteiz el día 12 de octubre, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha afirmado que la Ertzaintza dará una "mayor importancia a la violencia urbana" de este tipo.  Asimismo, ha calificado como "inaceptable en una sociedad democrática" que exista un "un discurso antifaxista que justifica la utilización de la violencia en algunos casos".

