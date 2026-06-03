Belarra percibe un ambiente "muy pre-15M" y apunta a que ese “es el camino a seguir”

La máxima responsable de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este miércoles que percibe en la sociedad un ambiente "muy pre-15M", en referencia al movimiento de indignación ciudadana que surgió en 2011, y ha defendido que ese "es el camino a seguir en estos momentos”.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, al ser preguntada por la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una opción que Belarra ha descartado.



"La solución a la corrupción del PSOE, que nosotras hemos denunciado desde el minuto uno con total contundencia, no se puede resolver con la llegada al Gobierno del PP, que es el partido más corrupto de Europa", ha dicho Belarra.



Asimismo, ha asegurado que el país ha cometido un error al creer que el Partido Socialista iba a ser la vía para conseguir derechos, y ha subrayado que si se quieren conseguir mejoras en vivienda, sanidad o educación, "el camino es volver a poner a la izquierda en pie".