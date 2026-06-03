Belarra percibe un ambiente "muy pre-15M" y apunta a que ese “es el camino a seguir”
La máxima responsable de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este miércoles que percibe en la sociedad un ambiente "muy pre-15M", en referencia al movimiento de indignación ciudadana que surgió en 2011, y ha defendido que ese "es el camino a seguir en estos momentos”.
Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, al ser preguntada por la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una opción que Belarra ha descartado.
"La solución a la corrupción del PSOE, que nosotras hemos denunciado desde el minuto uno con total contundencia, no se puede resolver con la llegada al Gobierno del PP, que es el partido más corrupto de Europa", ha dicho Belarra.
Asimismo, ha asegurado que el país ha cometido un error al creer que el Partido Socialista iba a ser la vía para conseguir derechos, y ha subrayado que si se quieren conseguir mejoras en vivienda, sanidad o educación, "el camino es volver a poner a la izquierda en pie".
Te puede interesar
El lehendakari Pradales insiste en que “no hay recorrido” para la propuesta de moción de censura de Feijóo
Imanol Pradales ha afirmado que el planteamiento del PP "parte de una ecuación que incorpora a un actor, como Vox" que hace imposible que el PNV entre en ella.
El PP cierra un acuerdo con Vox en Castilla y León
Después de casi tres meses de negociación, el Partido Popular y Vox firmarán a las 12:00 su pacto de gobierno en Castilla y León. La formación de Santiago Abascal ha garantizado la inclusión de la "prioridad nacional" en las ayudas, quedando pendiente definir si se adoptará el modelo de empadronamiento de Extremadura o el de Aragón.
Será noticia: entrevista al lehendakari Pradales en TV3, programa '12 Minutos 'con Nadia Calviño y presentación del cartel del 74º Zinemaldia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"
En un diálogo en Barcelona, junto al presidente de la Generalitat y el presidente de la Xunta de Galicia, el lehendakari ha advertido de que Vox aboga, entre otras cuestiones, por la supresión de las autonomías.
Arrigorriaga condena la agresión transfóbica sufrida por un concejal del municipio
EH Bildu también ha expresado ha denunciado las "constantes agresiones e insultos transfóbos" que sufrió el edil el pasado sábado en el municipio vizcaíno.
El PNV pide responsabilidades políticas a la alcaldesa de Errenteria y traslada el caso Xenpelar al Ararteko y a Fiscalía
La formación jeltzale exige que se aclaren si todas las obligaciones legales de protección de menores fueron cumplidas.
Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"
El lehendakari Imanol Pradales ha intervenido en Barcelona en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia junto con los presidentes catalán, Salvador Illa, y gallego, Alfonso Rueda. Además de la financiación autonómica, han abordado temas como el posible adelanto electoral y posible cambio de ciclo en el Gobierno de España. En ese sentido, Pradales ha afirmado que el Estado vive "un momento muy delicado" que requiere "pensar en las siguientes generaciones" y "no obsersionarse en si habrá o no un cambio de Gobierno".
Feijóo dice que no busca "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos"
"Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas", ha apuntado Feijóo, que ha asegurado, tras agradecer "todos los consejos" que recibe, que seguirá actuando "con aplomo y responsabilidad" y solamente en función de sus "convicciones".
Uxue Barkos sobre la comisión de Belate: “En Navarra se ha hecho un trabajo serio y riguroso; hubiera sido un buen espejo en el que mirarse la comisión del Senado"
La Senadora de Geroa Bai ha elogiado la labor de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el caso Koldo y los túneles de Belate, afeando a su vez la comisión paralela en el Senado, que ha funcionado según ella "a golpe de impulsos del PP, según iba necesitando acaparar titulares".