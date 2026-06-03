Belarrak "15M aurreko" giroa sumatzen du eta adierazi du hori dela "jarraitu beharreko bidea"
Ione Belarra Podemoseko arduradun nagusiak asteazken honetan esan duenez, "15M aurreko" giroa sumatzen du gizartean, 2011n sortu zen herritarren haserreari erreferentzia eginez, eta hori "une honetan jarraitu beharreko bidea" dela nabarmendu du.
Telecincon egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen horiek, EFEk jaso duenez, eta bertan azaldu du baita ere bere alderdiak ez duela Pedro Sánchezen aurkako zentsura-moziorik babesteko asmorik.
"PSOEren ustelkeria, guk lehenengo minututik gogor salatu duguna, ezin da konpondu PPren Gobernuarekin, Europako alderdirik ustelena baita", esan du Belarrak.
Halaber, ohartarazi du gizarteak akatsa egin duela Alderdi Sozialista eskubideak lortzeko bidea izango zela pentsatuta, eta azpimarratu du etxebizitzan, osasungintzan edo hezkuntzan hobekuntzak lortzeko bidea "ezkerra berriro zutik jartzea" dela.
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