El Gobierno Vasco ve “muy complicado” un acuerdo sobre transferencias que permita una reunión bilateral en julio

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que ve "menos cerca" poder alcanzar un acuerdo sobre las transferencias en negociación —relativas a la Seguridad Social y puertos— que permita celebrar la reunión bilateral entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, en un principio comprometida para antes de agosto, porque "las posiciones están muy alejadas".

Según ha explicado Ubarretxena en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el viernes pasado el Ministerio de Política Territorial remitió al Gobierno Vasco una nueva propuesta sobre transferencias y ayer mismo mantuvo una reunión, como encargada de las negociaciones en Madrid, para contrastar el contenido de esas propuestas.

"Tras ese primer análisis e intercambio que mantuvimos ayer, hemos constatado que las posiciones siguen estando todavía muy alejadas. Y esto hace muy poco realista pensar en un avance rápido para la negociación", ha constatado.

Ubarretxena ha reiterado que las propuestas que recibieron el pasado viernes "no satisfacen" las aspiraciones del Gobierno Vasco. Se ofreció "un grupo de trabajo, pero llevamos meses trabajando, hacen falta compromisos concretos y esos no han llegado", ha lamentado.

Por tanto, Ubarretxena ve "muy complicado" a día de hoy que pueda alcanzarse un acuerdo a corto plazo. En todo caso, ha dicho que seguirán hablando y trabajando.