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El Gobierno Vasco espera recibir nuevas propuestas del Gobierno español sobre las transferencias este viernes

La portavoz Ubarretxena ha destacado que la reunión bilateral para cerrar los traspasos que se negocian, parte de la Seguridad Social y puertos, debería celebrarse antes de agosto.
MADRID, 15/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4d), y el lehendakari Imanol Pradales (3i), presiden la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi que aborda las transferencias pendientes al País Vasco, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/J. J. Guillén

Una reunión de la Comisión Bilateral de transferencias. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuaren proposamen berriak jasotzea espero du ostiral honetan
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco espera recibir nuevas propuestas del Gobierno español sobre las transferencias en negociación, relativas a algunos aspectos de la Seguridad Social —no la gestión de las pensiones—y puertos, este viernes, según ha adelantado este martes la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, Ubarretxena ha asegurado que siguen hablando con los ministerios competentes "todos los días" y que no "tiran la toalla" y siguen insistiendo tras haber denunciado en semanas pasadas el "bloqueo" en las conversaciones. El lehendakari, Imanol Pradales, también ha reconocido recientemente que en las negociaciones actuales el Gobierno Vasco se está encontrando "con un frontón" a pesar de que se había acordado "dar un salto relevante" en el traspaso de competencias.

"El viernes, cuando recibamos las propuestas, las podremos valorar", ha explicado Ubarretxena. 

La fecha límite sigue siendo la misma, antes de agosto, ya que es la fecha que acordaron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari para alcanzar un acuerdo.

Antes de esa fecha tendría que haber una reunión bilateral para cerrar los traspasos que se negocian, pero como ha recordado hoy Ubarretxena, el lehendakari ya avisado de que si no hay acuerdos de calado no se celebrará esa reunión bilateral.

Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política Gobierno Vasco

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