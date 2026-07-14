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EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa pero PNV y PSE-EE alcanzarían la mayoría absoluta

Según el último Sociómetro de la Diputación de Gipuzkoa, la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía (65, 8 %), aunque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3 %.

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta
San Sebastián, en una imagen de archivo. Foto: EFE
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Onintza Aiestaran | EITB

Última actualización

EH Bildu volvería a ganar las próximas elecciones forales en Gipuzkoa, con una intención del voto del 39,9 % (23 junteros, uno más); el PNV obtendría el 32,9 % de los apoyos y 19 representantes (dos más), mientras que el PSE-EE alcanzaría el 14,1 % y mantendría sus 7 representantes, según el último Sociómetro de Gipuzkoa publicado este martes. 

Con estos resultados, PNV y PSE-EE alcanzarían la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuera política. 

La suma de Elkarrekin Podemos-Sumar, con un 5,2 % de apoyo estimado, perdería representación al pasar de dos a uno, y el PP lograría un 5 % de los votos y obtendría un representante frente a los tres actuales. 

Estas proyecciones están incluidas en el último Sociómetro de Gipuzkoa realizado entre el 25 de junio y el 1 de julio mediante 1500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa y cuyos resultados han sido presentados este martes por la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze.

La vivienda, principal preocupación

La vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8 %, muy por encima del 54,3 % registrado en diciembre de 2025 y del 50,2 % de mayo de 2025.

Aunque la vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8 %, el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3 %. 

La percepción entre la población joven es diferente, ya que entre las personas de entre 18 y 29 años el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4 %. 

Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa Elecciones Municipales y Forales Política Partidos Políticos

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