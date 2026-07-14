EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa pero PNV y PSE-EE alcanzarían la mayoría absoluta

EH Bildu volvería a ganar las próximas elecciones forales en Gipuzkoa, con una intención del voto del 39,9 % (23 junteros, uno más); el PNV obtendría el 32,9 % de los apoyos y 19 representantes (dos más), mientras que el PSE-EE alcanzaría el 14,1 % y mantendría sus 7 representantes, según el último Sociómetro de Gipuzkoa publicado este martes.

Con estos resultados, PNV y PSE-EE alcanzarían la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuera política.

La suma de Elkarrekin Podemos-Sumar, con un 5,2 % de apoyo estimado, perdería representación al pasar de dos a uno, y el PP lograría un 5 % de los votos y obtendría un representante frente a los tres actuales.

Estas proyecciones están incluidas en el último Sociómetro de Gipuzkoa realizado entre el 25 de junio y el 1 de julio mediante 1500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa y cuyos resultados han sido presentados este martes por la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze.