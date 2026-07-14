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EH Bilduk irabaziko lituzke Gipuzkoako foru hauteskundeak, baina EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa lortuko lukete

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako azken Soziometroaren arabera, etxebizitza da herritarren kezka nagusia (% 65,8), baina arazoak pertsonalki eragiten diela aitortzen duten  pertsonen ehunekoa %22,3koa da. 

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta
Donostia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
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Onintza Aiestaran | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk berriro irabaziko lituzke Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak botoen % 39,9 bereganatuta (23 batzarkide, bat gehiago), EAJk boto asmoan (% 32,9) eta ordezkari kopuruan ere gora egingo luke (19 batzarkide, bi gehiago), eta PSE-EEk boto asmoan behera egin arren ordezkaritzari eutsiko lioke, azken Soziometroaren arabera. 

Emaitza horiek eskuan, EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa lortuko lukete Gipuzkoako Batzar Nagusietan. 

Elkarrekin Podemos-Sumar balizko koalizioa bitik batzarkide bat izatera igaroko litzateke botoen % 5,2ko lortuta, eta PPk, berriz, boto portzentajean (% 6,4tik % 5era) eta ordezkari kopuruan (3tik 1era) behera egingo luke.

Horiek dira Gipuzkoako Foru Aldundian gaur goizean aurkeztu dituen Soziometroak utzitako datuetako batzuk. Gizaker inkesta etxeak egin du landa lana, ekainaren 25etik uztailaren 1era bitartean Gipuzkoan bizi diren 18 urtetik gorako 1.500 pertsonari telefono bidez galdetuta. 

Etxebizitza, herritarren kezka nagusia

Etxebizitza da, Soziometroaren arabera, gipuzkoarren kezka iturri nagusia. Inkestan parte hartu duten herritarren % 65,8k etxebizitza aipatu dute lehen postuan, 2025eko abenduan erregistratutako %54,3aren eta 2025eko maiatzeko %50,2aren gainetik. 

Hamarretik seirentzat etxebizitza kezka nagusia bada ere, soilik % 22,3k aitortzen dute arazoak pertsonalki eragiten diela. 

Hala ere, egoera bestelakoa da 18 eta 29 urte bitarteko gazteen artean. Horien kasuan, etxebizitzaren arazoaren eragin zuzena %40,4ra iristen da.

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18:00 - 20:00
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Lander Martinez (Sumar): “Hauteskunde orokor erabakigarriak egongo dira, eta gure helburua da gobernu aurrerakoiari eustea”

Asteburuan Madrilen egin den Sumar alderdiaren ezohiko batzarraren ostean, Lander Martinez diputatuak adierazi du “arrakastatsua” izan dela prozesua; bertan, Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez zuzendaritzako koordinatzaile berri izendatu dituzte. Era berean, azpimarratu du alderdiaren lehentasuna datorren urteko hauteskunde orokor erabakigarrietan “gobernu aurrerakoi bati eustea” izan behar dela.

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