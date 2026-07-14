EH Bilduk irabaziko lituzke Gipuzkoako foru hauteskundeak, baina EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa lortuko lukete
Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako azken Soziometroaren arabera, etxebizitza da herritarren kezka nagusia (% 65,8), baina arazoak pertsonalki eragiten diela aitortzen duten pertsonen ehunekoa %22,3koa da.
EH Bilduk berriro irabaziko lituzke Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak botoen % 39,9 bereganatuta (23 batzarkide, bat gehiago), EAJk boto asmoan (% 32,9) eta ordezkari kopuruan ere gora egingo luke (19 batzarkide, bi gehiago), eta PSE-EEk boto asmoan behera egin arren ordezkaritzari eutsiko lioke, azken Soziometroaren arabera.
Emaitza horiek eskuan, EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa lortuko lukete Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
Elkarrekin Podemos-Sumar balizko koalizioa bitik batzarkide bat izatera igaroko litzateke botoen % 5,2ko lortuta, eta PPk, berriz, boto portzentajean (% 6,4tik % 5era) eta ordezkari kopuruan (3tik 1era) behera egingo luke.
Horiek dira Gipuzkoako Foru Aldundian gaur goizean aurkeztu dituen Soziometroak utzitako datuetako batzuk. Gizaker inkesta etxeak egin du landa lana, ekainaren 25etik uztailaren 1era bitartean Gipuzkoan bizi diren 18 urtetik gorako 1.500 pertsonari telefono bidez galdetuta.
Etxebizitza, herritarren kezka nagusia
Etxebizitza da, Soziometroaren arabera, gipuzkoarren kezka iturri nagusia. Inkestan parte hartu duten herritarren % 65,8k etxebizitza aipatu dute lehen postuan, 2025eko abenduan erregistratutako %54,3aren eta 2025eko maiatzeko %50,2aren gainetik.
Hamarretik seirentzat etxebizitza kezka nagusia bada ere, soilik % 22,3k aitortzen dute arazoak pertsonalki eragiten diela.
Hala ere, egoera bestelakoa da 18 eta 29 urte bitarteko gazteen artean. Horien kasuan, etxebizitzaren arazoaren eragin zuzena %40,4ra iristen da.
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