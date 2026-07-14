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Subijanak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua berrituko du gaur

Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea izango da beste bost urtez, 2021eko apirilean eskuratu baitzuen lehen aldiz.
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Iñaki Subijana, artxiboko irudi batean
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EITB

Azken eguneratzea

Garrantzi handiko bi kargu-hartze ekitaldi egingo dira aste honetan Bilboko Justizia Jauregian. Gaur bertan, Iñaki Subijanak presidente kargua hartuko du berriro. Ostegunean, hilak 16, berriz, Juan Carlos Benito-Butron magistratuak Lan Arloko Salako presidente kargua hartuko du.

Gaurko ekitaldia arratsaldeko ordu batetan hasiko da, Bilboko Justizia Jauregian. Bertan, Iñaki Subijanak berak hitz egingo du eta presidente kargua hartuko du.

Iñaki Subijanak beste bost urtez jarraituko du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente gisa. Lehen aldiz 2021eko apirilaren 29an izendatu zuten kargu horretarako.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren osoko bilkurak joan den maiatzaren 27an erabaki zuen Iñaki Subijanaren hautagaitzaren alde egitea, berriro ere Auzitegi Nagusiko presidente izendatzeko.

Aurretik, Gipuzkoan

Bere gaurko kargua hartu aurretik, Subijana Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko presidente izan zen 2010etik 2021era. Bere lehen destinoa Azpeitiko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegia izan zen, eta han jardun zuen 1990etik 1992ra.

Ondoren, Cadizko Probintzia Auzitegian aritu ostean, 1995ean Donostiara itzuli zen. Han, Gipuzkoako hiriburuko bi epaitegitan jardun zuen: Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegian eta Zigor Arloko 2 zenbakiko Epaitegian. 2002an Gipuzkoako Probintzia Auzitegira iritsi zen; bertan, Lehen Ataleko presidente ere izan zen, auzitegi osoaren buru izan aurretik.

Aste honetan bertan, Bilboko Justizia Jauregian egingo da, halaber, Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salako presidente berri Juan Carlos Benito-Butron magistratuaren kargu-hartze ekitaldia. Kasu horretan, ostegunean izango da, hilak 16, arratsaldeko ordu batetan. Benito-Butronez gain, Iñaki Subijanak ere hartuko du hitza.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

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