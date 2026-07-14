Entzierroetako hesia kentzen hasi dira Iruñean, sanferminetako jaien amaieraren atarian
Sanferminetako zortzigarren eta azken entzierroa amaitu bezain pronto, hesia osatzen duten 2.700 taulak kentzen hasi dira Hermanos Aldaz zurgindegiko langileak. 365 egun besterik ez dira falta 2027ko sanferminetarako!
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Heriotza kopuruak % 3,7 egin du gora Euskadin 2025ean, 23.214 hildakorekin
Eustatek argitaratutako datuen arabera, 2024an baino 822 heriotza gehiago izan dira 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gorakada horrek eragina izan du EAEko hiru lurraldeetan. Heriotza-tasaren hazkunde hori 80 urtetik gorakoen taldean izan da bereziki, eta tumoreak dira heriotza-kausa nagusia.
Subijanak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua berrituko du gaur
Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea izango da beste bost urtez, 2021eko apirilean eskuratu baitzuen lehen aldiz.
Bi adarkatu sanferminetako azken entzierro azkar eta arriskutsuan
Jandillako zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute ibilbidea. Guztira, zazpi pertsona eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, horietatik bost kolpeengatik.
48 urteko zigorra ezarri diete Panaman Eneritz Argintxona erandiotarra hiltzeagatik akusatutako bi gizonei
30 urteko zigorra bete beharko dute feminizidioagatik eta beste 18 larriagotutako lapurretagatik. Ertamerika zeharkartzen ari zen Argintxona 2024ko udan, eta uztailean hil zuten, Bocas del Toro artxipelagoan zegoela. Ikerketak argitu duenez, orain kondenatutakoek kolpatu egin zuten neska "bere gauzak kentzeko asmoz", eta heriotza eragin zioten.
Albiste izango dira: Sanferminetako azken eguna, Iñaki Subijanaren kargu hartzea eta Gorenaren epaiaren osteko erreakzioak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko Da Vinci diskotekako sabaia erori egin da
Bilboko Da Vinci pub ezaguna itxita dago, lokaleko sabaiaren zati bat behera etorri baita. Antza denez, etxebizitzako ur-hodi batek huts egin du eta sabaia erortzea eragin du. Behin-behinean, itxi egin dute diskoteka, eta konpontze-lanek bi hilabete iraungo dutela aurreikusi dute arduradunek. Zorionez, ez da zauriturik izan istripuan.
Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin-behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”
Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta esan du "auto judizialetan jasota" dagoela. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen Unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batezbestekorako balioko balu, asko plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normal" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua.
Jaurlaritzak ezin izango dizkie funtzionarioen "hizkuntza eskakizun berak" ezarri azpikontratutako enpresei
CCOO sindikatuaren helegite bati erantzunez, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berretsi du Gorenak. Behin betikoa da erabakia.
BetiON zerbitzuak ahots bidezko abisuak bidaliko ditu, ezohiko egoeren berri emateko
EAEko Telelaguntza Zerbitzu Publikoak, betiONek, ahots-mezuak bidaliko dizkie erabiltzaileei, ezohiko egoeren berri emateko: bero-bolada bat, sute bat edo etxetik gertu izandako isuri toxiko bat, adibidez. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzkao Ongizatea, Gazteria eta Erronka Demokrafikoaren sailburuak aurkeztu du ekimena.