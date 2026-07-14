Sanferminak 2026
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Entzierroetako hesia kentzen hasi dira Iruñean, sanferminetako jaien amaieraren atarian

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Sanferminetako zortzigarren eta azken entzierroa amaitu bezain pronto, hesia osatzen duten 2.700 taulak kentzen hasi dira Hermanos Aldaz zurgindegiko langileak. 365 egun besterik ez dira falta 2027ko sanferminetarako!

Sanferminak Iruñea Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin-behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta esan du "auto judizialetan jasota" dagoela. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen Unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batezbestekorako balioko balu, asko plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normal" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua.

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