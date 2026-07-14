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Heriotza kopuruak % 3,7 egin du gora Euskadin 2025ean, 23.214 hildakorekin

Eustatek argitaratutako datuen arabera, 2024an baino 822 heriotza gehiago izan dira 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gorakada horrek eragina izan du EAEko hiru lurraldeetan. Heriotza-tasaren hazkunde hori 80 urtetik gorakoen taldean izan da bereziki, eta tumoreak dira heriotza-kausa nagusia.

(Foto de ARCHIVO) Una pareja cruza de la mano un paso de peatones de la Gran Vía de Madrid. Marta Fernández / Europa Press 02 agosto 2019, opinión, encuensta, gente, calle, vacaciones, ciudad, turistas, calor, pareja, jóvenes, mochila. 02/8/2019

Jendea kalean. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko heriotza kopuruak % 3,7 egin du gora 2025ean eta 23.214ra iritsi da, Eustaten datuen arabera. 2024an baino 822 heriotza gehiago erregistratu dira, eta tumoreak izan dira kausa nagusia. Arnas aparatuko gaixotasunen % 26,5eko hazkundeak kezka eragiten du.

Azken txosten horren arabera, lurralde guztietan hazi da heriotza-kopurua. Bizkaian izan da hazkunderik handiena, 12.515 heriotzarekin (2024an baino % 3,9 gehiago). Atzetik ditu Gipuzkoa, 7.588 hildakorekin (+% 3,6), eta Araba, 3.111rekin (+% 2,8).

40.000 biztanletik gorako udalerriei dagokienez, nabarmentzekoa da Irunek izandako % 15eko hazkunde esanguratsua (683 heriotza) eta Getxoko % 5,3koa (789 heriotza). Hiriburuei erreparatuz gero, Bilbok 4.022 heriotza zenbatu ditu (+% 2,8), Gasteizek 2.314 (+% 3,4) eta Donostiak 2.074rekin itxi du urtea (+% 1,5).

Gero eta biztanleria zaharragoa

EAEko hildakoen batez besteko adina 81,7 urtekoa da, hau da, duela hamarkada bat baino 1,8 urte gehiago. Sexuen arteko aldeak bere horretan jarraitzen du: emakumeak, batez beste, 84,7 urterekin hiltzen dira eta gizonak 78,6 urterekin. Guztira, 11.835 emakume eta 11.379 gizon hil dira 2025ean.

Hildakoen % 65,8k 80 urte edo gehiago ditu (15.273 pertsona). Aipatzekoa da, talde horren barruan, 625 lagun 100 urte edo gehiagorekin zendu direla (aurreko urtean baino 80 gehiago) eta horietatik % 82,9 emakumeak direla. Beste muturrean, urtebetetik beherako 32 adingabe hil dira 2024an EAEn. 

Tumoreak dira heriotza-kausa nagusia

Tumoreak dira heriotza-kausa nagusia Euskadin, guztizkoaren % 26,7rekin (6.187 heriotza). Ondoren, zirkulazio-sistemako gaixotasunak kokatzen dira, % 25,1ekin (5.818 hildako). Hirugarren postuan arnas sistemako gaixotasunak daude: 2.358 kasu erregistratzen dituzte eta % 26,5eko hazkundea suposatzen dute 2024ko datuekin alderatuta.

Tumoreak dira kausa nagusia gizonen artean; emakumeen kasuan, berriz, zirkulazio-sistemako gaixotasunak 

jaiotzak baino heriotza gehiago daude

Urteko balantze demografikoak euskal gizartearen zahartzea berresten du; izan ere, hazkunde begetatiboa —jaiotzen eta heriotzen arteko aldea— negatiboa da EAEko lurralde osoan. Jaiotzak baino 9.870 heriotza gehiago daudenez, biztanleria modu naturalean gutxitzen da.

Lurraldeka, Bizkaiak du saldorik negatiboena 5.888 pertsona gutxiagorekin, eta atzetik ditu Gipuzkoa (-3.034) eta Araba (-948).

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Eustat Gizartea

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