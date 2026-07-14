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Albiste izango dira: Sanferminetako azken eguna, Iñaki Subijanaren kargu hartzea eta Gorenaren epaiaren osteko erreakzioak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

ENCIERRO NEUTRO entzierroa iruñea pamplona estafeta sanfermines sanferminak
2026ko San Fermin jaiak. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanferminetako azken egunaIruñean gauerdiarekin batera amaituko dira 2026ko sanferminak. 'Gaixoa ni' abestu eta zapi gorria lepotik kendu aurretik, ordea, festa giroa izango da nagusi. 

- Iñaki Subijanaren kargu hartzea: Berriki kargua berritu duen EAEko Justizia Auzitegi Goereneko presidente Iñaki Subijanaren kargu-hartze ekitaldia izango da gaur 13:00etan Justizia Jauregian. 

- Auzitegi Gorenaren epaiaren osteko erreakzioak: Auzitegi Gorenak berretsi egin du azpikontratatutako enpresen hizkuntza-baldintzen inguruan EAEko Auzitegi Nagusiak emandako epaia; hori horrela, Eusko Jaurlaritzak ezingo dizkie eskatu funtzionarioen "hizkuntza-baldintza berak" azpikontratutako enpresetako langileei. Eusko Jaurlaritzak sententziaren balorazioa egingo du Gobernu Kontseiluaren ostean. 

Sanferminak EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Auzitegi Gorena Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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