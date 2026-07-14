Albiste izango dira: Sanferminetako azken eguna, Iñaki Subijanaren kargu hartzea eta Gorenaren epaiaren osteko erreakzioak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sanferminetako azken eguna: Iruñean gauerdiarekin batera amaituko dira 2026ko sanferminak. 'Gaixoa ni' abestu eta zapi gorria lepotik kendu aurretik, ordea, festa giroa izango da nagusi.
- Iñaki Subijanaren kargu hartzea: Berriki kargua berritu duen EAEko Justizia Auzitegi Goereneko presidente Iñaki Subijanaren kargu-hartze ekitaldia izango da gaur 13:00etan Justizia Jauregian.
- Auzitegi Gorenaren epaiaren osteko erreakzioak: Auzitegi Gorenak berretsi egin du azpikontratatutako enpresen hizkuntza-baldintzen inguruan EAEko Auzitegi Nagusiak emandako epaia; hori horrela, Eusko Jaurlaritzak ezingo dizkie eskatu funtzionarioen "hizkuntza-baldintza berak" azpikontratutako enpresetako langileei. Eusko Jaurlaritzak sententziaren balorazioa egingo du Gobernu Kontseiluaren ostean.
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