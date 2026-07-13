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Bilboko Da Vinci diskotekako sabaia erori da

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Da Vinci pub ezaguna itxita dago, lokaleko sabaiaren zati bat behera etorri ondoren. Antza denez, etxebizitza taldeko ur-hodi batek huts egin du eta erorikoa eragin du. Behin behinean itxita dago diskoteka, eta konpontze lanek bi hilabete iraungo dutela aurreikusten dute arduradunek. Zorionez, ez da zauriturik izan istripuan.

Bilbo Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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