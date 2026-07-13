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Derrumbe del techo de la discoteca Da Vinci de Bilbao

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Euskaraz irakurri: Bilboko Da Vinci diskotekako sabaia erori da
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EITB

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El conocido pub Da Vinci de Bilbao permanece cerrado tras el derrumbe de parte del techo del local. Al parecer, una montante de la comunidad ha sufrido una fuga y ha originado la caída. A pesar de ello, el accidente no cuenta con ningún herido.

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