Las personas mayores, protagonistas en la recta final de San Fermín: la edad no frena las ganas de fiesta
Los sanfermines han dedicado su penúltimo día por completo a las personas mayores. La jornada festiva ha contado con una emotiva misa en la iglesia de San Lorenzo y una recepción oficial en el Ayuntamiento de Pamplona. El ritmo y la alegría se han trasladado también al Casino con el tradicional Baile de la Alpargata, y como broche de oro a este homenaje, la Plaza de la Cruz vibrará por la tarde con el concierto especial de la Orquesta Mondragón.
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