La evolución del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) permitió este lunes rebajar la emergencia a situación operativa “cero”, el nivel más bajo, después de que el fuego quedara estabilizado el domingo. La Junta de Andalucía confía en poder darlo por controlado a lo largo de la jornada si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables.

El anuncio lo han realizado el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita al puesto de mando avanzado instalado en Turre.

El presidente andaluz ha destacado la coordinación entre todas las administraciones y los servicios desplegados en la emergencia. En las labores de extinción han participado efectivos del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio de Bomberos del Levante y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Pese a la evolución favorable del incendio, Moreno ha lamentado el elevado balance humano del siniestro, que ha causado 13 fallecidos. La última víctima fue una mujer británica de 93 años, fallecida este domingo a consecuencia de las heridas sufridas, mientras que otras cuatro personas permanecen en estado muy grave en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Moreno ha alertado de que Andalucía afronta un verano "muy duro" en materia de incendios forestales. Explicó que la abundante vegetación generada por las lluvias de los últimos meses, unida a las tempranas olas de calor, ha creado un escenario especialmente propicio para la expansión del fuego, con una superficie quemada que ya triplica la registrada hace un año por estas fechas.

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía ha abogado por que la ciudadanía se conciencie y tenga "sensibilidad" en relación a los efectos que el "cambio climático" genera en la comunidad autónoma que gobierna, donde está teniendo un efecto "muy importante".

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos cuenta ya con la identificación de seis víctimas, que corresponden a un ciudadano español, un hombre y una mujer del Reino Unido, una mujer de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.