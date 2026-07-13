El Gobierno Vasco impulsa la estrategia Euskadi Urdina, para garantizar el relevo generacional del sector marítimo-pesquero
El Gobierno Vasco ha presentado este lunes Euskadi Urdina, una estrategia con la que busca asegurar el relevo generacional del sector marítimo-pesquero y reforzar la economía azul como motor de desarrollo. La iniciativa reúne 40 actuaciones orientadas a atraer talento joven, impulsar la innovación, modernizar los puertos y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al mar.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha dado a conocer el proyecto en Ondarroa, donde ha subrayado que la nueva estrategia nace con el objetivo de integrar bajo una misma visión todas las capacidades de Euskadi ligadas a la mar.
Un sector estratégico
Según ha destacado, el plan apuesta por la diversificación, el relevo generacional y el talento, en línea con el Pacto por el Océano promovido por la Unión Europea, que considera la economía azul un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la descarbonización y la protección de la biodiversidad.
Uno de los principales ejes de Euskadi Urdina es afrontar el envejecimiento de la flota y la falta de incorporación de jóvenes a la actividad pesquera, uno de los mayores desafíos para garantizar la continuidad de un sector con un importante peso económico, social y cultural en el litoral vasco.
Campañas para “despertar vocaciones”
Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea un programa integral que abarca desde campañas para despertar vocaciones entre la juventud hasta la actualización de la oferta formativa y la creación del Euskadi Blue Skills Hub, concebido como centro de referencia para la formación y el desarrollo del talento vinculado al mar.
La estrategia también prevé reforzar el programa Itsasoratu mediante itinerarios de acompañamiento más prolongados y programas de mentoría para facilitar la incorporación de nuevos profesionales.
Además, impulsará herramientas destinadas a reducir las barreras de acceso a la profesión, entre ellas una oficina de intermediación para la transmisión de activos pesqueros, un catálogo de embarcaciones y licencias disponibles para el relevo, un banco de cuotas y nuevos instrumentos financieros dirigidos a favorecer la incorporación de jóvenes armadores y tripulantes.
Más allá del relevo generacional, Euskadi Urdina contempla la creación de una red de espacios de innovación y emprendimiento azul, la modernización de las infraestructuras portuarias mediante inversiones cercanas a los 27 millones de euros y el impulso de la náutica recreativa como actividad capaz de dinamizar el litoral.
En conjunto, la estrategia articula seis líneas de actuación, 17 ámbitos de trabajo y 40 iniciativas con las que el Gobierno Vasco pretende consolidar un modelo de crecimiento sostenible basado en la innovación, la competitividad y la creación de empleo ligado al mar.
Te puede interesar
Las personas mayores, protagonistas en la recta final de San Fermín: la edad no frena las ganas de fiesta
Los sanfermines han dedicado su penúltimo día por completo a las personas mayores. La jornada festiva ha contado con una emotiva misa en la iglesia de San Lorenzo y una recepción oficial en el Ayuntamiento de Pamplona. El ritmo y la alegría se han trasladado también al Casino con el tradicional Baile de la Alpargata, y como broche de oro a este homenaje, la Plaza de la Cruz vibrará por la tarde con el concierto especial de la Orquesta Mondragón.
Pamplona despide los sanfermines entonando el 'Pobre de mí'
En directo desde la plaza del Ayuntamiento.
El incendio de Almería entra en situación operativa “cero” y encamina su control tras cuatro días de lucha
Juanma Moreno por que la ciudadanía se conciencie y tenga "sensibilidad" en relación a los efectos que el "cambio climático" genera en la comunidad autónoma que gobierna, donde está teniendo un efecto "muy importante".
Los mejores momentos del encierro del 13 de julio de 2026
Los toros de la ganadería sevillana de Miura han cumplido en su enésima participación en los encierros de los Sanfermines con una carrera rápida, peligrosa y limpia, en la que los bravos han encabezado prácticamente todo el recorrido, cinco de ellos hermanados y el sexto más descolgado pero sin hacer por los mozos.
Hallan el cuerpo sin vida de un submarinista desaparecido en Ondarroa
La Ertzaintza y los servicios de emergencia han trabajado desde anoche en la búsqueda del hombre de 57 años desaparecido a la altura del puerto de la localidad vizcaína.
La Ertzaintza investiga la muerte de un hombre de 46 años en una vivienda de Mundaka
El cadáver presentaba golpes y la autopsia determinará las causas del fallecimiento, aunque de momento no se descarta ninguna hipótesis.
Cierran el acceso al agua en varias instalaciones municipales de Llodio, por niveles altos de legionella
La incidencia afecta al frontón de Areta, a la casa de cultura de Areta, a las instalaciones deportivas de Gardea y al campo de fútbol de Altzarrate. El Ayuntamiento de Llodio informa de que en las piscinas no hay problemas y es "completamente seguro" bañarse en ellas.
Ordenan la evacuación de cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)
Protección Civil de la Generalitat ha ordenado la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones en Querol (Tarragona) debido al avance inestable del incendio declarado en Aiguamúrcia. Aunque se reporta que no hay peligro inminente para los residentes, la medida busca garantizar la seguridad. Se prevé que los vecinos podrían volver a sus hogares a última hora de la tarde.
Continúa en dependencias de la Ertzaintza el detenido por la muerte de un hombre en Errenteria
El hombre de 23 años fue detenido este domingo por su presunta relación con la muerte de otro varón, de 33 años, en un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos.