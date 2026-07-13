El Gobierno Vasco impulsa la estrategia Euskadi Urdina, para garantizar el relevo generacional del sector marítimo-pesquero

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes Euskadi Urdina, una estrategia con la que busca asegurar el relevo generacional del sector marítimo-pesquero y reforzar la economía azul como motor de desarrollo. La iniciativa reúne 40 actuaciones orientadas a atraer talento joven, impulsar la innovación, modernizar los puertos y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al mar.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dado a conocer el proyecto en Ondarroa, donde ha subrayado que la nueva estrategia nace con el objetivo de integrar bajo una misma visión todas las capacidades de Euskadi ligadas a la mar.

Un sector estratégico

Según ha destacado, el plan apuesta por la diversificación, el relevo generacional y el talento, en línea con el Pacto por el Océano promovido por la Unión Europea, que considera la economía azul un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la descarbonización y la protección de la biodiversidad.

Uno de los principales ejes de Euskadi Urdina es afrontar el envejecimiento de la flota y la falta de incorporación de jóvenes a la actividad pesquera, uno de los mayores desafíos para garantizar la continuidad de un sector con un importante peso económico, social y cultural en el litoral vasco.

Campañas para “despertar vocaciones”

Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea un programa integral que abarca desde campañas para despertar vocaciones entre la juventud hasta la actualización de la oferta formativa y la creación del Euskadi Blue Skills Hub, concebido como centro de referencia para la formación y el desarrollo del talento vinculado al mar.

La estrategia también prevé reforzar el programa Itsasoratu mediante itinerarios de acompañamiento más prolongados y programas de mentoría para facilitar la incorporación de nuevos profesionales.

Además, impulsará herramientas destinadas a reducir las barreras de acceso a la profesión, entre ellas una oficina de intermediación para la transmisión de activos pesqueros, un catálogo de embarcaciones y licencias disponibles para el relevo, un banco de cuotas y nuevos instrumentos financieros dirigidos a favorecer la incorporación de jóvenes armadores y tripulantes.

Más allá del relevo generacional, Euskadi Urdina contempla la creación de una red de espacios de innovación y emprendimiento azul, la modernización de las infraestructuras portuarias mediante inversiones cercanas a los 27 millones de euros y el impulso de la náutica recreativa como actividad capaz de dinamizar el litoral.

En conjunto, la estrategia articula seis líneas de actuación, 17 ámbitos de trabajo y 40 iniciativas con las que el Gobierno Vasco pretende consolidar un modelo de crecimiento sostenible basado en la innovación, la competitividad y la creación de empleo ligado al mar.