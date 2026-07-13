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Pamplona despide los sanfermines entonando el 'Pobre de mí'

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Euskaraz irakurri: Gaixoa ni 2026 zuzenean

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En directo desde la plaza del Ayuntamiento.
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GRAFCAV6407. PAMPLONA, 13/07/2026.- El programa oficial de las fiestas de San Fermín dedica este lunes a las personas mayores y el Ayuntamiento de Pamplona realiza un acto de reconocimiento a una decena de personas centenarias de la ciudad. La Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha recibido en la Casa Consistorial a siete mujeres y tres hombres residentes en Pamplona, que han acudido acompañados por familiares al homenaje. EFE/Villar López
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