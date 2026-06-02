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La Ertzaintza investiga la muerte de un hombre de 46 años en una vivienda de Mundaka

El cadáver presentaba golpes y la autopsia determinará las causas del fallecimiento, aunque de momento no se descarta ninguna hipótesis.
Vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press

Vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Ertzaintza 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen ari da, Mundakan
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga las circunstancias que rodean al fallecimiento de un hombre de 46 años en Mundaka, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El cadáver fue localizado el pasado domingo, sobre las 19:00 horas, en su vivienda de Mundaka.

Los agentes de la Ertzaintza que accedieron al interior comprobaron que la vivienda estaba revuelta.

El cuerpo presenta golpes, según la Ertzaintza. La autopsia determinará las causas del fallecimiento, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

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