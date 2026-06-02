El Ayuntamiento de Lekeitio recurrirá la sentencia del TSJPV sobre el aparcamiento
El Ayuntamiento de Lekeitio recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha anulado, por la diferencia de trato entre vecinos, parte de la ordenanza municipal que regula el aparcamiento.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha dejado sin efecto parte de esta normativa al considerar que no está justificado el trato diferente que hace entre los residentes de seis municipios cercanos a Lekeitio, que sí pueden estacionar en el centro de la localidad (zona verde), y los que viven en otros municipios.
En la ordenanza se fija que los residentes de Lekeitio y de los municipios cercanos de Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster y Ea pueden estacionar sus vehículos en la zona verde, algo que no pueden hacer los residentes en otros municipios, tengan o no segundas viviendas en esta localidad.
En una nota, el Consistorio ha explicado que, entre otras razones, recurrirá la sentencia al considerar que "el actual sistema de aparcamiento es justo y adecuado para el pueblo".
En cualquier caso, la institución local ha recordado que durante el verano se mantendrá vigente la ordenanza municipal, por lo que los en torno a tres mil vecinos de Aulesti, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster y Ea podrán seguir aparcando en el centro de Lekeitio durante todo este verano. Solo los turistas, y visitantes tendrán que estacionar sus vehiculos en los parkings disuasorios de las entradas a la localidad.
El Consistorio ha reiterado que el sistema de estacionamiento ha ocasionado una reducción del tráfico y del ruido en el centro del municipio, así como una mejora en la movilidad para vecinos y visitantes. Además, instisten en la importancia de la ciudadanía de los pueblos de alrededor en la vida de la localidad.
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