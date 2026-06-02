Al menos cuatro kilómetros de retenciones tras un accidente en la N-1 en Villabona
Un accidente entre dos vehículos registrado este martes en la carretera N-1, a la altura de Villabona (Gipuzkoa), está provocando al menos cuatro kilómetros de retenciones en sentido Lasarte.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 445 de la N-1. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles permanece cortado al tráfico, lo que está dificultando la circulación en la zona.
La incidencia está generando importantes problemas de tráfico en dirección a Lasarte, donde se acumulan al menos cuatro kilómetros de colas.
Los servicios de emergencia y gestión del tráfico trabajan en el lugar para atender la incidencia y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible. El Gobierno Vasco recomienda extremar la precaución al circular por este tramo de la N-1.
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