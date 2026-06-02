Será noticia: Pruebas de Acceso a la Universidad en Hego Euskal Herria, inscripción abierta para la OPE de Osakidetza y Bilbao y Donostia se unen para el Mundial
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 2 de junio de 2026:
- Pruebas de Acceso a la Universidad en Hego Euskal Herria: más de 17 000 estudiantes que han finalizado el Bachillerato o el Ciclo Formativo de Grado Superior realizarán a partir de hoy la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Hego en Euskal Herria. Unos 13 000 realizarán la prueba de acceso en la EHU (el 75% en euskera) y otros 4 000 en la Universidad Pública de Navarra (25 % en euskera). Como es habitual, realizarán todos los exámenes en tres días.
- Abierta la inscripción para la OPE de Osakidetza: Desde hoy se abre el plazo para la segunda fase de inscripción en la OPE 2023, 2024 y 2025 de Osakidetza. En esta ocasión se podrá formalizar la inscripción en 41 categorías y los exámenes se realizarán entre octubre y noviembre. El plazo de inscripción estará abierto en la web de Osakidetza, del 2 al 29 de junio, hasta las 14:00 horas.
- Bilbao y San Sebastián se han unido para el Mundial: las Instituciones Vascas han presentado una candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol 2030; una candidatura con dos estadios: San Mamés y Anoeta. El Ayuntamiento de Bilbao y San Sebastián, las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco han hecho la propuesta, aunque con varias líneas rojas ante las exigencias de la FIFA, que tendrá la última palabra.
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La Prueba de Acceso a la Universidad arranca en Hego Euskal Herria con más de 17 000 estudiantes
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