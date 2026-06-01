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Desalojado un bloque de viviendas en Zizur Mayor por un incendio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza eraikin bat hustu dute Zizur Nagusian, sute baten ondorioz
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EITB

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Un aparatoso incendio en un domicilio registrado a primera hora de la tarde de este lunes ha obligado a desalojar por completo un bloque de viviendas de alquiler social de Zizur Mayor. En el suceso no se han registrado personas afectadas, pero las 14 familias que residen en el inmueble tendrán que ser realojadas temporalmente.

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