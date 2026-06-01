CONVOCATORIA PÚBLICA
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Abierta la inscripción para la OPE de Osakidetza, las pruebas se realizarán el próximo otoño

A lo largo de 2026, Osakidetza ofertará 5.425 plazas y la inscripción de la segunda fase estará abierto hasta las 14:00 horas del 29 de junio.

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Euskaraz irakurri: Osakidetzaren EPErako izen-ematea ireki da, eta probak datorren udazkenean egingo dira
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EITB

Última actualización

Desde hoy se abre el plazo para la segunda fase de inscripción en la OPE 2023, 2024 y 2025 de Osakidetza. En esta ocasión se podrá formalizar la inscripción en 41 categorías y los exámenes se realizarán entre octubre y noviembre. 

El plazo de inscripción estará abierto en la web de Osakidetza, del 2 al 29 de junio, hasta las 14:00 horas. Al igual que en la fase anterior, Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos el cuestionario correspondiente a la categoría en la que se han inscrito. Una de las principales novedades de la convocatoria de empleo es una única prueba tipo test, que recogerá los aspectos teórico y práctico, y la posibilidad de guardar nota en los próximos tres años.

La convocatoria será para las siguientes categorías profesionales :

  • F.E. Médico de Urgencias
  • F.E. Médico Pediatría Hospitalaria
  • Médico F.E. INSS
  • F.E. Técnico Psicólogo Clínico
  • Técnico Farmacéutico
  • Técnico Odontólogo
  • Bibliotecario
  • Técnico Superior en Economía
  • Técnico Superior en Informática
  • Letrado corporativo
  • Técnico Superior en Jurídico
  • Técnico Superior en Mantenimiento e Instalaciones (Ingeniero Superior)
  • Técnico Superior en Normalización del Euskera
  • Técnico Superior en Organización
  • Técnico Superior en Ergonomía, Prevención y Psicosociología
  • Técnico Superior en Prevención de Seguridad e Higiene
  • Diplomado en Óptica y Optometría
  • Enfermera Salud Laboral
  • Enfermera de salud mental
  • Matrona
  • Terapeuta ocupacional
  • Técnico Medio Administración y Gestión
  • Técnico Medio en Mantenimiento e Instalaciones (Ingeniero Técnico)
  • Trabajadora social
  • Técnico especialista en anatomía patológica y citología
  • Técnico especialista en audioprótesis
  • Técnico Especialista Dietética
  • Técnico especialista en documentación sanitaria
  • Técnico especialista en radiodiagnóstico
  • Técnico especialista en radioterapia
  • Cocinero
  • Técnico especialista en informática
  • Técnico especialista en instalaciones de electromedicina
  • Auxiliar de Farmacia
  • Conductor Transporte Sanitario
  • Conductor de vehículos de emergencia
  • Oficial de Sastrería
  • Oficial-Fontanero de mantenimiento de calefacción
  • Oficial de Mantenimiento Eléctrico
  • Oficial de Mantenimiento de Instalaciones
  • Oficial de Mantenimiento Mecánico

Primeros exámenes, en junio

Finalizada la inscripción en la primera fase, más de 101 000 personas han formalizado su solicitud para participar en esta OPE. Los exámenes se celebrarán en el BEC los días 19, 20 y 21 de junio. En el caso de la segunda fase, se prevé que las pruebas se realicen entre octubre y noviembre, de forma que para el resto de categorías sólo quedaría la convocatoria de la tercera fase, cuya apertura está prevista para después del verano.

En total, la OPE 23-24-25 ofertará 5.425 plazas para 107 categorías profesionales. Con esta convocatoria, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza refuerzan su apuesta decidida por la consolidación de la plantilla de Osakidetza y el fortalecimiento del sistema público.

Osakidetza Gobierno Vasco Salud Sociedad

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