Abierta la inscripción para la OPE de Osakidetza, las pruebas se realizarán el próximo otoño

Desde hoy se abre el plazo para la segunda fase de inscripción en la OPE 2023, 2024 y 2025 de Osakidetza. En esta ocasión se podrá formalizar la inscripción en 41 categorías y los exámenes se realizarán entre octubre y noviembre.

El plazo de inscripción estará abierto en la web de Osakidetza, del 2 al 29 de junio, hasta las 14:00 horas. Al igual que en la fase anterior, Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos el cuestionario correspondiente a la categoría en la que se han inscrito. Una de las principales novedades de la convocatoria de empleo es una única prueba tipo test, que recogerá los aspectos teórico y práctico, y la posibilidad de guardar nota en los próximos tres años.

La convocatoria será para las siguientes categorías profesionales :

F.E. Médico de Urgencias

F.E. Médico Pediatría Hospitalaria

Médico F.E. INSS

F.E. Técnico Psicólogo Clínico

Técnico Farmacéutico

Técnico Odontólogo

Bibliotecario

Técnico Superior en Economía

Técnico Superior en Informática

Letrado corporativo

Técnico Superior en Jurídico

Técnico Superior en Mantenimiento e Instalaciones (Ingeniero Superior)

Técnico Superior en Normalización del Euskera

Técnico Superior en Organización

Técnico Superior en Ergonomía, Prevención y Psicosociología

Técnico Superior en Prevención de Seguridad e Higiene

Diplomado en Óptica y Optometría

Enfermera Salud Laboral

Enfermera de salud mental

Matrona

Terapeuta ocupacional

Técnico Medio Administración y Gestión

Técnico Medio en Mantenimiento e Instalaciones (Ingeniero Técnico)

Trabajadora social

Técnico especialista en anatomía patológica y citología

Técnico especialista en audioprótesis

Técnico Especialista Dietética

Técnico especialista en documentación sanitaria

Técnico especialista en radiodiagnóstico

Técnico especialista en radioterapia

Cocinero

Técnico especialista en informática

Técnico especialista en instalaciones de electromedicina

Auxiliar de Farmacia

Conductor Transporte Sanitario

Conductor de vehículos de emergencia

Oficial de Sastrería

Oficial-Fontanero de mantenimiento de calefacción

Oficial de Mantenimiento Eléctrico

Oficial de Mantenimiento de Instalaciones

Oficial de Mantenimiento Mecánico

Primeros exámenes, en junio

Finalizada la inscripción en la primera fase, más de 101 000 personas han formalizado su solicitud para participar en esta OPE. Los exámenes se celebrarán en el BEC los días 19, 20 y 21 de junio. En el caso de la segunda fase, se prevé que las pruebas se realicen entre octubre y noviembre, de forma que para el resto de categorías sólo quedaría la convocatoria de la tercera fase, cuya apertura está prevista para después del verano.

En total, la OPE 23-24-25 ofertará 5.425 plazas para 107 categorías profesionales. Con esta convocatoria, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza refuerzan su apuesta decidida por la consolidación de la plantilla de Osakidetza y el fortalecimiento del sistema público.