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Urdaibai se convierte en un gigantesco plató de televisión para mostrar la naturaleza en directo

'Bizi Natura' MAKING OFF eus
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Urdaibai, telebista-plato erraldoi bihurtuko da natura zuzenean erakusteko
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EITB

Última actualización

El programa ‘Bizi Natura’ ofrecerá en directo y en tiempo real la muestra de la vida silvestre de Urdaibai.  Es la primera vez que el formato inventado por la BBC se realiza fuera de Gran Bretaña y se emitirá durante tres semanas en ETB1 ETB2 y ETB On. 

EiTB estrena el domingo "Bizi Natura": una experiencia televisiva espectacular que nos mostrará la vida silvestre de Urdaibai en tiempo real
Reserva de la Biosfera de Urdaibai Televisión Pública Sociedad

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