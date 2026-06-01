Urdaibai se convierte en un gigantesco plató de televisión para mostrar la naturaleza en directo
El programa ‘Bizi Natura’ ofrecerá en directo y en tiempo real la muestra de la vida silvestre de Urdaibai. Es la primera vez que el formato inventado por la BBC se realiza fuera de Gran Bretaña y se emitirá durante tres semanas en ETB1 ETB2 y ETB On.
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Información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad: horarios, documentación necesaria, materiales autorizados y no autorizados, etc.
Para miles de estudiantes se trata de una semana decisiva, ya que de martes a jueves tendrán que realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad. No podemos ayudar a estudiar, pero hemos recopilado información práctica que puede ser útil.
Urdaibai Bird Center: 25 años protegiendo el paraíso de las aves
Urdaibai Bird Center se ha convertido en una referencia para observar el mundo de las aves. Su trabajo comenzó hace casi 25 años con el objetivo de visibilizar el tesoro de esas marismas. Hoy queremos conocer más sobre esa trayectoria, sobre los hitos más reseñables y sobre el efecto del cambio climático.
Detenidos dos menores por intento de homicidio de un joven en Vitoria-Gasteiz
La agresión ha ocurrido en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa, y la víctima de 25 años ha sido trasladada a un hospital con al menos dos cuchilladas en la espalda.
El Ayuntamiento de Errenteria remarca que su prioridad ha sido siempre proteger a las víctimas y respetar su voluntad
La alcaldesa Aizpea Otaegi ha informado de que los casos de violencia machista de la Bertso Eskola Xenpelar están ya en manos de la Fiscalía de Menores.
Comienza la instalación del vallado para los sanfermines
En total colocarán 900 postes, 2700 tablones y 80 puertas, que acotarán el tramo del encierrillo, el recorrido del encierro y el interior de la plaza de toros.
Una sede, dos estadios y cuatro partidos: así es la propuesta vasca para el Mundial 2030
Las instituciones vascas han planteado a la FIFA una candidatura conjunta de Bilbao y Donostia para albergar partidos del Mundial de 2030. La propuesta busca reducir el impacto económico y organizativo de las exigencias de la FIFA sin renunciar a que Euskadi forme parte del torneo.
Joxe Ramon Bengoetxea (EHU): “Somos exigentes a nivel de financiación para poder ofrecer sueldos atractivos y así atraer profesorado”
El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, cuestionado por la financiación, ha señalado que “inevitablemente” serán “exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente” para así poder ofrecer “unas condiciones atractivas” y unos sueldos “atractivos” a fin de “poder atraer profesorado”, así como para afrontar las necesidades en infraestructuras o en cuanto a la digitalización.
Bilbao y Donostia se presentan como una sola sede para albergar el Mundial de 2030
El Gobierno Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y Donostia, el Athletic y la Real Sociedad han comunicado a la FIFA su voluntad de seguir en el proceso de selección con una propuesta que contempla una única sede vasca y dos estadios, San Mamés y Anoeta.