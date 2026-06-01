Urdaibai, telebista-plato erraldoi bihurtuko da natura zuzenean erakusteko

‘Bizi Natura’ programak zuzenean, denbora errealean, erakutsiko du Urdaibaiko basabizitza. BBCk asmatutako formatua Britainia Handitik kanpo egiten den lehen aldia da eta hiru astez emitituko da ETB1 ETB2 eta ETB On plataforman. 

EITBk "Bizi Natura" estreinatuko du igandean: Urdaibaiko basabizitza denbora errealean erakutsiko digun telebistako esperientzia ikusgarria
Urdaibaiko Biosfera Erreserba Telebista Publikoa Gizartea

Joxerramon Bengoetxea (EHU): “Finantzaketa egokia eskatzen dugu, soldata erakargarriak eskaini eta irakasleak erakartzeko”

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektorea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta, finantzaketari buruz galdetuta, adierazi du “ezinbestean” finantzaketa egokia eskatuko dutela, “baldintza eta soldata erakargarriak” eskaini ahal izateko, “irakasleak erakartzea” lortze aldera. Halaber, azpiegiturekin eta digitalizazioarekin lotutako beharrei aurre egiteko ere finantzaketa egokia beharrezkoa dela nabarmendu du.

