EITBk "Bizi Natura" estreinatuko du igandean: Urdaibaiko basabizitza denbora errealean erakutsiko digun telebistako esperientzia ikusgarria
Estreinaldia 22:20ean izango da ETB1, ETB2, ETB1 ON, ETB2 ON eta ETB ON plataforman. Astelehenetik aurrera, seinalea hamabi orduz eta zuzeneko saioak izango ditugu Urdaibaitik, Xabier Sukia (ETB1, 13:30) eta Africa Baetarekin (ETB2, 19:30). BBCren Springwatch formatu arrakastatsua egokitu du ETBk, behaketa, ezagutza zientifikoa eta entretenimendua uztartuko dituen programa batean. 18 kamera, Euskal Herriko naturari leiho erraldoi bat irekitzeko, hiru astez.
Igande honetan, maiatzak 31, "Bizi Natura" telebista formatu ikusgarria estreinatuko du ETBk, gure naturaren eztanda telebistan eta denbora errealean bizitzeko aukera emango digun esperientzia berria. BBCren Springwatch jatorrizko formatu entzutetsuaren egokitzapena da, eta Urdaibairen bihotzera bidaia ikusgarria proposatuko digu, Europako naturagune baliotsuenetako batera. Dibulgazioa, emozioa eta sekulako baliabide teknikoak uztartuko ditu, begi hutsez behatzen zailak diren animalien portaerak erakusteko. 18 kamera izango ditugu horretarako: 18 begirada gure naturara, basabizitzak aurrera egiten duenean zer gertatzen den zuzenean deskubritzeko.
"Bizi Natura" maiatzaren 31n hasiko da, igandean, gaueko ordutegi nagusian. Hala, 22:20etik aurrera, ETBren kanal guztietan (ETB1, ETB2, ETB1 ON eta ETB2 ON) eta ETB ON plataforman izango dugu estreinaldi handia. Ondoren, astelehenetik ostiralera eguneroko saioak eskainiko dira: ETB1en (13:30), Xabier Sukiak aurkeztuta; eta ETB2n (19:30) Africa Baetak gidatuta. Bi programak zuzenean emitituko dira Urdaibaiko erreserbatik bertatik. Gainera, egunero, 12 orduko zuzeneko seinalea eskainiko du ETB ON plataformak, 10:00etatik 22:00etara. "Bizi Natura"ren unerik onenekin batera, erreportaje eta dokumental sorta ere aurkitu dugu bertan, irudi eta edukirik onenak gertutik gozatzeko. Eta, nola ez, ETB1eko eta ETB2ko emanaldiak ere bai, noiznahi eta nonahi ikusteko.
Zer ikusiko dugu hiru astez?
Padura, baso, ibai, duna eta hezeguneetako basabizitza jarraituko dugu denbora errealean, toki estrategikoetan kokatutako kameren bidez. Hala, bertako faunaren eguneroko jarduna behatzeko aukera egongo da: kumeak elikatzen eta zaintzen, joan-etorriak, harremanak edo biziraupenari lotutako portaerak. Gure naturalaren konplexutasuna etxeetara ekarriko digute, hurbilen ditugun ekosistemek nola funtzionatzen duten azaltzeko. Migrazioa, komunikazioa, elkarbizitza, egokitzapena edo biziraupena izango dira formatu handi honen gaietako batzuk.
Aditu eta dibulgatzaile talde zabala
Xabier Sukiak eta Africa Baetak aditu eta dibulgatzaileak izango dituzte bidelagun, horien artean Edorta Unamuno eta Lexeia Larrañaga. Izan ere, formatu ikusgarri honek behaketa, ezagutza zientifikoa eta publiko guztientzako kontakizun erakargarria uztartuko ditu. Adituek landutako proiektua da, animaliak eta haien habitat-a ahalik eta gehien zaintzeko asmoz. Horretarako, faunan eta floran espezialista den talde tekniko zabala aritu da lanean, ingurumenean ahalik eta inpakturik txikiena eragiteko.
"Bizi Natura" BBCren Springwatch formatu arrakastatsuaren lehen egokitzapena da Erresuma Batutik kanpo, Brutal Mediak ekoiztuta (BBC Studios Global Productions-en parte da Brutal Media).
Entretenimendua, emozioa eta ingurumenarekiko kontzientzia uztartuko dituen telebistako esperientzia izango da hau, gelditu, behatu eta Euskal Herriko naturaren aberastasuna barrutik deskubritzeko. Izan ere, gure ingurunea ezagutzea da hura maitatzeko modurik egokiena; eta maitatzea, babesteko lehen urratsa.
Zure interesekoa izan daiteke
D 'Anjouk laguntza eskatu dio oposizioari aurrekontuak aurrera ateratzeko, "hauteskunde aurreko testuinguruan"
Noël d 'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak 2027ko Aurrekontu Proiektua osatzeko lankidetza, elkarrizketa eta konpromisoaren alde egiteko deia egin du. Ohartarazi duenez, eztabaida politikoa baldintzatu dezakeen hauteskunde aurreko testuinguruak. D'Anjouk Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egin ditu adierazpen horiek, bere talde parlamentarioaren (EAJ-PNV) galderei erantzunez.
Tabakoaren erradiografia Euskadin: emakume erretzaile gehiago eta kontsumitzeko modu berriak
Gero eta jende gutxiagok kontsumitzen du tabakoa EAEn, baina bilakaera positibo horren atzean errealitate konplexuago bat dago, kontsumoaren jaitsiera ez baita homogeneoa sexuaren eta adinaren arabera. 55-74 urteko emakumeen eguneroko kontsumoa hazi egin da azken boladan, eta gazteek kontsumitzeko ohiturak aldatuko dituzte.
Albiste izango da: EITB Focus, agur bero itogarriari eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Barinatxe hondartzara sartzeko arrapala itxita egongo da, luizi arriskua dagoelako
Sopelako Udalak itxita izango du sarbidea Barinatxe hondartzako arrapalatik (La Salvaje izenez ezaguna), mendi-hegalean luiziak gertatzeko arriskua baitago. Oinezkoentzako sarbidea eskaileretatik baino ezin izango da egin.
Kukaiko zuzendariaren ustezko eraso sexistei buruzko testigantzek Errenteriako udal politika astindu dute
Errenteriako PSE-EEk udal gobernuaren kudeaketa aztertzeko premiazko batzorde bat eskatu du, eta PPk, berriz, Aizpea Otaegi alkatearen dimisioa.
Euskal herritarren % 79k babesten dute esku-hartze publikoa industriaren errotzea sustatzeko
EITB Focusen azken inkestaren arabera, inkestatutakoen % 63,2k lankidetza publiko-pribatuaren alde egiten dute gai horretan; % 22,5ek, berriz, esku-hartze erabat publikoa hobesten dute.
Herritarrak pozik daude bizi kalitatearekin, baina kezka eragiten dute etxebizitzak, osasun sistemak eta segurtasunak
EITB Focusen azken inkestan, herritarrek 7,6ko nota eman diote bizi kalitateari EAEn, eta 7,5ekoa Nafarroan. Etxebizitza da kezka nagusia udalerri gehienetan.
Euskal herritarren % 90 kezkatuta daude munduko gerrekin, eta % 75ek uste dute etorkizuna gatazkatsuagoa izango dela
Herritarren erdiak uste dute Europak bere defentsa indartu beharko lukeela, horrek baliabide publiko gehiago bideratzea ekarri arren. Lau herritarretik hiruk uste dute Europak AEBren menpekotasun txikiagoa izan beharko lukeela eta Txina bezalako potentziei begiratu beharko liekeela.