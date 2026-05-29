EITB estrena este domingo "Bizi Natura", una gran experiencia televisiva que nos acercará la vida salvaje de Urdaibai en tiempo real
Este domingo, 31 de mayo, ETB estrena "Bizi Natura", un espectacular formato televisivo con el que podremos vivir, en tiempo real, toda una explosión de vida en nuestra naturaleza. El nuevo programa de Euskal Telebista es una adaptación del gran formato original de la BBC Springwatch y nos propone un viaje inmersivo al corazón de Urdaibai, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. Combinará divulgación, emoción y un ambicioso despliegue técnico para mostrar comportamientos animales difíciles de observar a simple vista. Serán 18 cámaras: 18 miradas abiertas para descubrir en directo lo que ocurre cuando la vida salvaje sigue su curso.
"Bizi Natura" arrancará el domingo 31 de mayo con un programa en prime time que se emitirá a las 22:20 horas simultáneamente en todos los canales de ETB (ETB1, ETB2, ETB1 ON y ETB2 ON), además de en la plataforma ETB ON. Tras el estreno del domingo, a partir del lunes 1 de junio, de lunes a viernes, "Bizi Natura" se podrá ver en ETB1 (13:30) presentado por Xabier Sukia; y en ETB2 (19:30) con África Baeta. Ambos programas se emitirán en directo y desde la propia reserva de Urdaibai. Además, todos los días tendremos 12 horas de emisión en directo, de 10:00 a 22:00 horas, en la plataforma ETB ON. Allí también podremos encontrar los mejores momentos de "Bizi Natura", así como una selección de reportajes y documentales donde se podrán disfrutar de cerca las mejores imágenes y los mejores contenidos. Y, cómo no, los programas de ETB1 y ETB2, para disfrutar cuándo y dónde queramos.
¿Qué veremos en "Bizi Natura"?
A lo largo de tres semanas, seguiremos en tiempo real la vida salvaje de marismas, bosques, ríos, dunas y humedales mediante las cámaras instaladas en puntos estratégicos del entorno. Así, podremos descubrir en directo escenas inéditas del día a día de la fauna, desde momentos de alimentación o cuidado de las crías hasta desplazamientos, relaciones o comportamientos ligados a la supervivencia. "Bizi Natura" llevará a los hogares la enorme complejidad del mundo natural, explicando cómo funcionan los ecosistemas que tenemos más cerca. La migración, la comunicación, la convivencia, la adaptación o la supervivencia serán algunos de los temas que encarnarán los protagonistas de este gran formato.
Amplio equipo de personas expertas y divulgadoras
África Baeta y Xabier Sukia estarán acompañados por especialistas y divulgadores, entre ellos Edorta Unamuno y Lexeia Larrañaga, y el formato combinará observación, conocimiento científico y una narrativa accesible para todos los públicos. Se trata de un proyecto preparado por personas expertas y con el máximo cuidado hacia los animales y su hábitat. Para ello, un amplio equipo técnico y de especialistas en fauna y flora han recorrido los ecosistemas más ricos de nuestro entorno, con el objetivo de trabajar con el mínimo impacto al medioambiente.
"Bizi Natura" es la primera adaptación fuera del Reino Unido del aclamado formato Springwatch de la BBC, producida por Brutal Media (que forma parte de BBC Studios Global Productions), y se convertirá en una gran experiencia televisiva que mezcle entretenimiento, emoción y conciencia ambiental. Un programa para detenerse, observar y redescubrir la riqueza natural de Euskal Herria desde dentro. El objetivo es claro: mirar la naturaleza no como un escenario lejano, sino como un mundo lleno de vida que nos corresponde entender y cuidar. Porque conocer nuestro entorno es la mejor manera de quererlo; y quererlo es el primer paso para protegerlo.
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