EITB estrena este domingo "Bizi Natura", una gran experiencia televisiva que nos acercará la vida salvaje de Urdaibai en tiempo real

Este domingo, 31 de mayo, ETB estrena "Bizi Natura", un espectacular formato televisivo con el que podremos vivir, en tiempo real, toda una explosión de vida en nuestra naturaleza. El nuevo programa de Euskal Telebista es una adaptación del gran formato original de la BBC Springwatch y nos propone un viaje inmersivo al corazón de Urdaibai, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. Combinará divulgación, emoción y un ambicioso despliegue técnico para mostrar comportamientos animales difíciles de observar a simple vista. Serán 18 cámaras: 18 miradas abiertas para descubrir en directo lo que ocurre cuando la vida salvaje sigue su curso.

"Bizi Natura" arrancará el domingo 31 de mayo con un programa en prime time que se emitirá a las 22:20 horas simultáneamente en todos los canales de ETB (ETB1, ETB2, ETB1 ON y ETB2 ON), además de en la plataforma ETB ON. Tras el estreno del domingo, a partir del lunes 1 de junio, de lunes a viernes, "Bizi Natura" se podrá ver en ETB1 (13:30) presentado por Xabier Sukia; y en ETB2 (19:30) con África Baeta. Ambos programas se emitirán en directo y desde la propia reserva de Urdaibai. Además, todos los días tendremos 12 horas de emisión en directo, de 10:00 a 22:00 horas, en la plataforma ETB ON. Allí también podremos encontrar los mejores momentos de "Bizi Natura", así como una selección de reportajes y documentales donde se podrán disfrutar de cerca las mejores imágenes y los mejores contenidos. Y, cómo no, los programas de ETB1 y ETB2, para disfrutar cuándo y dónde queramos.