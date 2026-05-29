Desarticulada una red criminal que distribuía ketamina y fentanilo y actuaba en Bizkaia, Burgos y Toledo

La Guardia Civil ha desmantelado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, con la detención de 16 personas en Burgos, Bizkaia y Toledo, en una macrooperación desarrollada en cuatro provincias en la que se han aprhendido más de 160 000 dosis de estupefacientes y numerosas armas, lo que la convertía en una banda especialmente peligrosa.

La operación, en la que han participado 300 efectivos, ha sido liderada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y se ha desarrollado de manera simultánea en las provincias de Burgos, Bizkaia, Cantabria y Toledo.

En la jornada del martes 26 de mayo se realizaron 16 registros simultáneos, 15 a domicilios y uno a una nave industrial, en Bizkaia (9), Burgos (5), Cantabria (1) y Toledo (1), que permitieron intervenir más de 160 000 dosis de estupefacientes, con un valor en el mercado negro de 2,5 millones de euros.

Entre las sustancias intervenidas destacan 10 ampollas de fentanilo inyectable, sustancia que todavía no se había detectado en la provincia burgalesa, además de 9184 gramos de cocaína rosa, 179 gramos de cocaína, 3001 gramos de speed, 18 648 gramos de ketamina, 850 unidades de anfetaminas/éxtasis, 3495 gramos de hachís, 24 280 gramos de marihuana, 325 unidades de fármacos y 350 gramos de sustancia.

También se han intervenido utensilios y material para su producción, elaboración, pesaje y dosificación, por lo que la Guardia Civil considera desmantelados 3 laboratorios clandestinos y una plantación indoor de marihuana, además de 15 puntos de venta de droga, en Burgos, Bizkaia, Toledo y Cantabria.

La operación policial ha permitido la detención de 16 miembros de la organización criminal, 8 de ellos en Bizkaia, con edades comprendidas entre 28 y 62 años. De ellos, 4 ya han ingresado en prisión y otros seis pasarán hoy a disposición judicial, y posiblemente también sean enviados a prisión dado el material encontrado en sus domicilios.

La Guardia Civil ha destacado, además, la presencia de 3 pistolas, un revólver y 200 cartuchos, lo que evidencia la peligrosidad del grupo, que utilizaba las armas tanto para amedrentar a los clientes que no pagaban como para defenderse; y se han intervenido igualmente 3 vehículos, equipos informáticos, 6 teléfonos y más de 62 000 euros en efectivo.