El 79 % de la ciudadanía vasca apoya la intervención pública para favorecer el arraigo industrial
La ciudadanía vasca considera importante contar con una industria fuerte y, asimismo, otorga relevancia al arraigo empresarial. El 79 % de la ciudadanía vasca está a favor de que el Gobierno Vasco y el Ejecutivo foral, en el caso de Navarra, destinen dinero a mantener en el territorio industrias y empresas estratégicas.
Este dato se desprende del último EITB Focus, que pregunta por diferentes cuestiones relacionadas con la política y la sociedad vasca, así como por aspectos relacionados con la posición de Europa en el mundo y con el contexto internacional.
En relación con ese apoyo público al arraigo empresarial, la encuesta evidencia que esa posición es mayoritario en todos los grupos de edad y en todos los territorios. No obstante, el grupo de edad de 36 a 50 años es especialmente sensible a esta cuestión: el 82,2 % de las personas encuestadas en este grupo de edad apoya que se destine dinero público a mantener empresas e industrias estratégicas.
La encuesta también pregunta por la fórmula más adecuada para mantener estas industrias y empresas estratégicas, el 63,2 % de las personas encuestadas apuesta por la colaboración público-privada, frente a un 22,5 % que es partidario de la intervención sólo pública.
Finalmente, hasta el 90 % de la ciudadanía considera que Euskadi y Navarra necesitan una Europa fuerte para proteger su economía y su industria’ (el 40,8 % está ‘muy de acuerdo’ con esta afirmación y el 49,2 % ‘bastante de acuerdo’).
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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