Albiste izango da: EITB Focus, agur bero itogarriari eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean

Albiste izando da: EITB Focus, agur bero itogarriari eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián. La ola de calor que está afectando a Euskadi desde hace días podría haber ocasionado la muerte de catorce personas, según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III. EFE/Juan Herrero
Kontxako hondartzan egun bero baten irudia. Argazkia: EFE
Hauek dira 2026ko maiatzaren 29ko ostegun honetan titular nagusiak hartuko dituzten gaiak:

-EITB Focus: Ostegunean udal eta foru hauteskundeei buruz emandako datuen ondoren, EITB Focusen bigarren atalak euskal herritarren jarrera aztertu du nazioarteko testuinguruaren aurrean, Hego Euskal Herriko bizi-kalitateari buruzko herritarren iritziak edota indu    striaren errotzea sustatzeko esku-hartze publikoari buruzko jarrerak.

-Agur bero itogarriari: Bero itogarria amaitu da, eta ostiral honetan tenperaturak ia 10 gradu jaitsiko dira kostaldean; maximoak 25 graduen azpitik mantenduko dira. Hala ere, hegoaldeko partean beroak jarraituko du, nahiz eta zenbait tokitan maximoak zertxobait jaitsi daitezkeen (25-30 gradu artean).

-Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean: Besteak beste, ostiraleko osoko bilkuran EH Bilduk zalantzan jarritako Ertzaintzaren zenbait dispositibo aztertuko dira, baita euskal autogobernuaren berritzeari buruzko mozio bat ere.

Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera

Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.

