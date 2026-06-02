Unibertsitatera Sartzeko Probak Hego Euskal Herrian, Osakidetzaren EPErako izen-ematea irekita eta Bilbok eta Donostiak bat egin dute Munduko Txapelketarako

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Unibertsitatera Sartzeko Probak, Hego Euskal Herrian: Batxilergoa edo Goi Mailako Heziketa Zikloa amaitu duten 17.000tik gora ikaslek egingo dute unibertsitatean sartzeko proba, gaurtik aurrera, Hego Euskal Herrian. 13.000 bat lagunek EHUn egingo dute sarrera proba (% 75ek, euskaraz) eta 4.000k, Nafarroako Unibertsitate Publikoan (% 25ek, euskaraz). Ohi bezala, hiru egunean egingo dituzte azterketa guztiak. 

- Osakidetzaren EPErako izen-ematea, irekita: Osakidetzaren 2023, 2024 eta 2025 urteei dagokien EPEan izena emateko bigarren fasearen epea zabalik da, gaurtik aurrera. Oraingo honetan, 41 kategoriatan formalizatu ahal izango da izen-ematea, eta azterketak urri-azaroan egingo dira. 

- Bilbok eta Donostiak bat egin dute Munduko Futbol Txapelketarako: Euskal Erakundeek hautagaitza bateratua aurkeztu dute 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako; hautagaitza bat eta bi estadio: San Mames eta Anoeta. Bilbo eta Donostiako udalak, Bizkai eta Gipuzkoako Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak egin dute proposamena; zenbait marra gorrirekin, baina. FIFAk izango du azken hitza.

