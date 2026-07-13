ANDALUZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Almeriako sutean hildako sei pertsona identikatu dituzte

Juanma Moreno Andaluziako presidenteak herritarrei ohartarazi die klima aldaketak bere erkidegoan duen eragina "oso handia" dela, eta kontzientziazioa eta "sentsibilitatea" eskatu die.

FOTODELDIA LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 12/07/2026.- Varios vehiculos calcinados junto al restaurante Anita en Los Gallardos, Almería donde parece ser se produjo el inicio del incendio. El dispositivo del Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 11:00 horas de este domingo el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha calcinado 7.000 hectáreas con un perímetro de más de 40 kilómetros, lo que permite desescalar la emergencia y autorizar el regreso a sus hogares de las 1.000 personas que continuaban desalojadas. EFE/ Carlos Barba

Sutea, Almerian. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joan den ostegunean Los Gallardosen (Almeria) piztutako baso sutearen bilakaeraren eraginez, larrialdia "zero" egoerara jaitsi dute, mailarik baxuenera, igandean sua egonkortu ostean.

Horixe iragarri dute Juanma Moreno Andaluziako presidenteak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Turren antolatutako aginte-postuan egindako agerraldian.

Andaluziako presidenteak goraipatu egin du egunotan administrazio guztien eta larrialdi zerbitzuen arteko koordinazioa. Izan ere, Infoca, Larrialdietarako Unitate Militarra, suhiltzaileak eta segurtasun indarrak aritu dira sua itzaltzeko lanetan.

Dena dela, eta suteak bilakaera ona izan duen arren, Morenok atsekabea agertu du 13 pertsona hil direlako. Azken biktima 93 urteko emakume britainiar bat izan zen, igande honetan zaurien ondorioz hil zena. Lau pertsona oso larri daude Sevillako Virgen del Rocio Ospitaleko Erredura Handien Unitatean.

Morenok ohartarazi duenez, Andaluziak uda "oso gogorra" igaroko du baso suteen arloan. Azaldu duenez, azken hilabeteetako euriteek sortutako landaretza ugariak eta bero bolada goiztiarrek sua hedatzeko agertoki bereziki egokia sortu dute, eta erretako azalera duela urtebete erregistratutakoa baino hiru aldiz handiagoa da jada.

Era berean, Andaluziako presidenteak herritarrei azaldu die klima aldaketak bere erkidegoan duen eragina "oso handia" dela, eta kontzientziazioa eta "sentsibilitatea" eskatu die.

Verako Auzitegiak (Almeria) hartu du bere gain sutearen inguruko ikerketa, eta gaur jakinarazi dutenez, sei gorpu identifikatzea lortu dute: espainiar bat, Erresuma Batuko bi herritar eta Frantziako, Belgikako eta AEBtako beste bana daude identifikatuen artean. 

 

Almeriako baso-sutea egonkortu egin da, eta 1.000 pertsona etxera itzuli ahal izango dira
Suteak Andaluzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X