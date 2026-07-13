TARRAGONA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Querolgo (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu dute, Aiguamurciako sutearen ondorioz

Iragarkia
18:00 - 20:00
Reutersen irudiak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Babes Zibilak Querol herriko (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu du Aiguamurciako sutearen ondorioz, eta 300-400 bat bizilaguni agindu die etxetik ateratzeko. Suteak 114 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko Vall de l'Infern eremuan eta Pontosera (Bartzelona) sartu da.

Suteak Katalunia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X