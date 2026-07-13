SANFFERMINAK
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Miura zezenek ez dute huts egin, eta azken-aurreko entzierroa bizia izan da

Abiadura handian egin dute ibilbidea, baina azken unean ez dira zuzenean plaza barruko atera joan, eta horrek entzierroa luzatu du. Zortzi pertsona zauritu dira, baina ez da adarkadarik izan.

PAMPLONA, 13/07/2026.- Los toros de la ganadería sevillana de Miura entran en la curva de Mercaderes durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2026, este lunes en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Miura zezenak entzierroan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

 

Miura ganadutegiko zezenek ez dute huts egin sanferminetako enegarren parte hartzean ere. Lasterketa azkarra, arriskutsua eta garbia izan da, eta ia ibilbide osoa elkarrekin egin dute. Bost elkarrekin joan dira, seigarrena atzerago, baina korrikalarien aurka egin gabe.

Azken egunetan baino parte-hartzaile gutxiagorekin, sanferminetako astelehen honetan, Miurakoek azken-aurreko entzierroa egin dute, normalean azkena egiten duten arren. Sevillako zezenek korrika egiten eta gozatzen utzi diete korrikalariei.

Lasterketa bi minutu eta erdian bukatu da, eta zezen plazari buelta eman diote, denak elkarrekin ukuiluan sartu diren arte.

Osasun arduradunen balantzearen arabera, zortzi pertsona zauritu dira, kolpeekin, eta ez da adarkadarik izan.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Sanferminak Gizartea

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