SANFFERMINES
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Los Miura no decepcionan y protagonizan un vibrante penúltimo encierro

Han realizado el recorrido a gran velocidad, aunque en el último momento no se han dirigido directos a la puerta dentro de la plaza, lo que ha alargado el encierro. Hay ocho heridos con contusiones, y ningún corneado.

PAMPLONA, 13/07/2026.- Los toros de la ganadería sevillana de Miura entran en la curva de Mercaderes durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2026, este lunes en Pamplona. EFE/Jesús Diges
Los Miura en el encierro. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Miuratarrek ez dute etsi eta azken-aurreko entzierroko protagonista dira
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EITB

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Los toros de la ganadería sevillana de Miura han cumplido en su enésima participación en los encierros de los Sanfermines con una carrera rápida, peligrosa y limpia, en la que los bravos han encabezado prácticamente todo el recorrido, cinco de ellos hermanados y el sexto más descolgado pero sin hacer por los mozos.

Con menos participantes que en los últimos días, en este lunes de sanfermines en el que los de Miura han protagonizado excepcionalmente el penúltimo encierro cuando lo habitual es que cierren la serie, los astados de la divisa sevillana han dejado correr y disfrutar a los mozos y mozas.

La carrera se ha completado en unos 2 minutos y medio y ha finalizado con una peculiar vuelta al ruedo, ya en el coso pamplonés, de los 6 astados, hermanados y nobles.

Según el balance de los responsables sanitarios, ocho personas han resultado heridas con contusiones, y no ha habido corneados.

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