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Albiste izango dira: Errenteriako hilketa, zazpigarren entzierroa eta autogobernuari buruzko uda ikastaroa

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 12/07/2026.- Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. EFE/Juan Herrero.
33 urteko gizon bat hil da Errenterian arma zuriz egindako zaurien ondorioz. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Errenteriako hilketaErtzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat labankatuta hiltzea egotzita atxilotutako 23 urteko gizonak. Datozen orduetan igaroko da epailearen aurretik. 

- Sanferminetako zazpigarren entzierroaIruñean, San Fermin jaietako zazpigarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan Miura ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera. 

- Autogobernuari buruzko uda ikastaroa: Donostiako Miramar jauregian "Euskal autogobernua 90 urteren ondoren" izeneko uda Ikastaroa egingo dute, 09:15etik aurrera. Maria Ubarretxena eta Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak parte hartuko dute, besteak beste. 

Errenteria Sanferminak EAEko Autonomia Estatutua Gizartea

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