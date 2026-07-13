Albiste izango dira: Errenteriako hilketa, zazpigarren entzierroa eta autogobernuari buruzko uda ikastaroa
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Errenteriako hilketa: Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat labankatuta hiltzea egotzita atxilotutako 23 urteko gizonak. Datozen orduetan igaroko da epailearen aurretik.
- Sanferminetako zazpigarren entzierroa: Iruñean, San Fermin jaietako zazpigarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan Miura ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera.
- Autogobernuari buruzko uda ikastaroa: Donostiako Miramar jauregian "Euskal autogobernua 90 urteren ondoren" izeneko uda Ikastaroa egingo dute, 09:15etik aurrera. Maria Ubarretxena eta Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak parte hartuko dute, besteak beste.
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