Legionella
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Laudioko zenbait udal-instalaziotan legionella-maila altua hauteman dela eta eten egin dute horietako ur-hornidura, prebentzio modura

Aretako frontoiari, Aretako kultur etxeari, Gardeako kirol instalazioei eta Altzarrate futbol zelaiari eragiten die gorabeherak. Laudioko Udalak jakinarazi duenez, igerilekuetan ez dago arazorik eta segurua da bertan bainatzea.

Gardeako kirol instalazioak Laudio

Gardeako kirol instalazioetako dutxak. Argazkia: Eusko Jaurlaritza.

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EITB

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Laudioko Udalak jakinarazi duenez, legionella-maila altuak hauteman dira zenbait udal-instalaziotan eta, "segurtasun sanitarioko protokoloei zorrotz aplikatuz eta osasun publikoarekiko erantzukizunagatik", instalazio horietan ur-hornidura eta ura erabiltzea eskatzen duten elementu guztiak itxi ditu aldi baterako, prebentzio neurri gisa eta "herritarren segurtasuna bermatzeko". 

Aretako frontoiari, Aretako kultur etxeari, Gardeako kirol instalazioei eta Altzarrate futbol zelaiari eragiten die gorabeherak. Udalaren arabera, instalazio horiek normaltasunez erabiltzen jarraitu ahal izango da, beti ere ura erabiltzen ez bada. 

Era berean, Udalak adierazi duenez, beharrezko tratamendu tekniko guztiak egingo dira legionella ezabatzeko eta osasun-agintariek ezarritako segurtasun-baldintza guztiak berrezartzeko. 

Argitu dutenez, neurria "erabat prebentiboa" da, ez baita legionellarekin lotutako kasurik atzeman; "helburua instalazioak ahalik eta lasterren normaltasunera itzultzea da, herritar guztientzat berme sanitario osoz eta inolako arriskurik gabe". 

Horrez gain, Udalak azpimarratu duenez, udal-igerilekuetan ez dago arazorik, eta "guztiz segurua" da horietan bainatzea eta ura erabiltzea. Gogorarazi duenez, igerilekuetako uraren kalitatea etengabe kontrolatzen da indarrean dagoen araudiaren arabera. 

Ainize Gastaka Laudioko alkateak "lasaitasun mezua" igorri die herritarrei, eta nabarmendu du Udalak "berehala jardun" duela, protokoloei zorrotz jarraituz eta prebentzioa lehenesteko. "Hartutako neurriak zuhurtziaz eta herritarren segurtasuna bermatzeko" hartu direla zehaztu du, eta igerilekuak erabiltzea segurua dela bermatzearekin batera, eskerrak eman dizkie herritarrei "ulermenagatik, pazientziagatik eta lankidetzagatik". 

Udalak egoeraren bilakaeraren berri emango du eta tratamenduak amaitu eta kontrol-analitiken emaitzak egokiak direnean jarriko ditu martxan gorabeherak eragindako ur-puntu guztiak.

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