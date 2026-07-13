Laudioko zenbait udal-instalaziotan legionella-maila altua hauteman dela eta eten egin dute horietako ur-hornidura, prebentzio modura
Aretako frontoiari, Aretako kultur etxeari, Gardeako kirol instalazioei eta Altzarrate futbol zelaiari eragiten die gorabeherak. Laudioko Udalak jakinarazi duenez, igerilekuetan ez dago arazorik eta segurua da bertan bainatzea.
Laudioko Udalak jakinarazi duenez, legionella-maila altuak hauteman dira zenbait udal-instalaziotan eta, "segurtasun sanitarioko protokoloei zorrotz aplikatuz eta osasun publikoarekiko erantzukizunagatik", instalazio horietan ur-hornidura eta ura erabiltzea eskatzen duten elementu guztiak itxi ditu aldi baterako, prebentzio neurri gisa eta "herritarren segurtasuna bermatzeko".
Aretako frontoiari, Aretako kultur etxeari, Gardeako kirol instalazioei eta Altzarrate futbol zelaiari eragiten die gorabeherak. Udalaren arabera, instalazio horiek normaltasunez erabiltzen jarraitu ahal izango da, beti ere ura erabiltzen ez bada.
Era berean, Udalak adierazi duenez, beharrezko tratamendu tekniko guztiak egingo dira legionella ezabatzeko eta osasun-agintariek ezarritako segurtasun-baldintza guztiak berrezartzeko.
Argitu dutenez, neurria "erabat prebentiboa" da, ez baita legionellarekin lotutako kasurik atzeman; "helburua instalazioak ahalik eta lasterren normaltasunera itzultzea da, herritar guztientzat berme sanitario osoz eta inolako arriskurik gabe".
Horrez gain, Udalak azpimarratu duenez, udal-igerilekuetan ez dago arazorik, eta "guztiz segurua" da horietan bainatzea eta ura erabiltzea. Gogorarazi duenez, igerilekuetako uraren kalitatea etengabe kontrolatzen da indarrean dagoen araudiaren arabera.
Ainize Gastaka Laudioko alkateak "lasaitasun mezua" igorri die herritarrei, eta nabarmendu du Udalak "berehala jardun" duela, protokoloei zorrotz jarraituz eta prebentzioa lehenesteko. "Hartutako neurriak zuhurtziaz eta herritarren segurtasuna bermatzeko" hartu direla zehaztu du, eta igerilekuak erabiltzea segurua dela bermatzearekin batera, eskerrak eman dizkie herritarrei "ulermenagatik, pazientziagatik eta lankidetzagatik".
Udalak egoeraren bilakaeraren berri emango du eta tratamenduak amaitu eta kontrol-analitiken emaitzak egokiak direnean jarriko ditu martxan gorabeherak eragindako ur-puntu guztiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Ondarroan falta zen urpekari baten gorpua aurkitu dute
Ertzaintza eta larrialdi zerbitzuak Ondarroako uretan desagertutako 57 urteko gizonaren bila aritu dira igandetik.
Ertzaintza 46 urteko gizon baten heriotza ikertzen ari da, Mundakan
Gorpuak kolpeak ditu. Autopsiaren emaitzaren zain, hipotesi guztiak zabalik ditu Ertzaintzak.
2026ko uztailaren 13ko entzierroaren unerik onenak
Miura ganadutegiko zezenek ez dute huts egin sanferminetako hamaikagarren parte-hartzean ere. Lasterketa azkarra, arriskutsua eta garbia izan da, eta ia ibilbide osoa bat eginda ibili dira. Bost elkarrekin joan dira, seigarrena atzerago, baina korrikalarien aurka egin gabe.
Querolgo (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu dute, Aiguamurciako sutearen ondorioz
Babes Zibilak Querol herriko (Tarragona) lau urbanizazio husteko agindu du Aiguamurciako sutearen ondorioz, eta 300-400 bat bizilaguni agindu die etxetik ateratzeko. Suteak 114 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko Vall de l'Infern eremuan eta Pontosera (Bartzelona) sartu da.
Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizon bat hiltzea leporatuta atxilotutakoak
Igande goizean 33 urteko gizon bat hil zen Errenteriako Kaputxinoeta auzoan, beste batek labanaz egindako erasoaren ondorioz, eta, gertakari horiei lotuta, 23 urteko gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak.
Miura zezenek ez dute huts egin, eta azken-aurreko entzierroa bizia izan da
Abiadura handian egin dute ibilbidea, baina azken unean ez dira zuzenean plaza barruko atera joan, eta horrek entzierroa luzatu du. Zortzi pertsona zauritu dira, baina ez da adarkadarik izan.
Albiste izango dira: Errenteriako hilketa, zazpigarren entzierroa eta autogobernuari buruzko uda ikastaroa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Sexu-erasoen aurkako elkarretaratze jendetsua Iruñean
Etxean geratu behar dutenak jazarleak eta sexu-erasoak egiten dituztenak direla azpimarratu dute Gazteluko plazan bildutakoek. Horrez gain, maitasuna eta babesa adierazi diete biktimei, eta animatu dituzte "kaleak eta plazak okupatzera, isilik ez geratzea".
47 urteko gizon bat hil da Agurainen, trenak harrapatuta
Ertzaintza gertakaria ikertzen ari da eta, oraingoz, badirudi istripua izan dela. Harrapaketaren ondorioz, Renfek trenbidearen zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako.