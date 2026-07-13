El servicio betiON enviará avisos de voz en situaciones excepcionales

Los sanfermines han dedicado su penúltimo día por completo a las personas mayores. La jornada festiva ha contado con una emotiva misa en la iglesia de San Lorenzo y una recepción oficial en el Ayuntamiento de Pamplona. El ritmo y la alegría se han trasladado también al Casino con el tradicional Baile de la Alpargata, y como broche de oro a este homenaje, la Plaza de la Cruz vibrará por la tarde con el concierto especial de la Orquesta Mondragón.